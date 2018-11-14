- Преследует нас даже в магазинах: какая музыка плохо влияет на психику22:32
- «Артемсоль» признана монополистом и оштрафована21:33
- Боевики РФ понесли серьезные потери под Луганском и Донецком 21:15
- В Украине с 1 января 2019 года вырастут цены на кабельное ТВ21:00
- Есть положительный момент: Наев рассказал о ситуации после «выборов» на неподконтрольном Донбассе20:46
- Кремль анонсировал громкое решение по Томосу Украине 20:36
- В Пенсионном фонде Украины рассказали о предстоящем перерасчете пенсий20:11
- В Москве анонсировали новое вторжение Путина в Украину20:00
- «Газпром» нарастил поставки газа в ОРДЛО19:43
- «Оппоблок» остается без лидера19:30
Популярный антисептик запретили в Украине
Одна из серий популярного антисептического препарата «Биосепт» оказалась под запретом на территории Украины. Такое решение было принято Государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Представители средств массовой информации узнали об этом из сообщения, распространенного пресс-службой вышеуказанного ведомства, передает replyua.net.
Из сообщения стало понятно, что под запрет попал раствор, использующийся исключительно для наружного применения 96% по 100 мл в банках серии 020118. Производителем этого препарата является Закрытое акционерное общество «Биолек», Украина. Ведомство приняло решение ввести данный запрет в связи с несоответствием таких показателей, как «Оптическая плотность» и «Объем содержимого упаковки» с регистрационным удостоверением.
Также следует напомнить, что в начале текущего месяца под запрет попал еще один достаточно популярный препарат – «Глицин», производимый на территории Российской Федерации. Запрет распространился на сублингвальные таблетки «Глицин» по 100 мг №50 (50х1), выпускаемые в блистерах. Его производит ООО «Медицинский научно-производственный комплекс «Биотики».
Теги: Украина, Донбасс, запрет, антисептик
- В Украине запретили размещать киоски и билборды возле тротуаров
- В Україні пропонують нову заборону для росіян
- В Украине хотят запретить давать детям некоторые имена
- Указ Порошенко о запрете соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" может быть аннулирован 31 мая в Высшем административном суде
- «Чипсы нельзя есть никому!» В Украине могут запретить любимые ''вкусняшки''
- Яресько готова возглавить правительство
- «Артемсоль» признана монополистом и оштрафована21:33
- Боевики РФ понесли серьезные потери под Луганском и Донецком 21:15
- Есть положительный момент: Наев рассказал о ситуации после «выборов» на неподконтрольном Донбассе20:46
- Обещанного процветания не будет: после победы Пушилина на "выборах" в "ДНР" подняли цены на продукты19:16
- В ОРЛО на выходные отключат электроснабжение18:51
- «Мы уберем полностью границы и таможни между нами»: Пушилин рассказал о воссоединении «ДНР» и «ЛНР»16:15
- Под Мариуполем женщина от переохлаждения впала в кому15:15
- На дороге Донецк-Курахово у КПВВ взорвали мину15:01
- «МГБ ДНР» запугивает жителей оккупированной Донетчины (ФОТО)13:05
- Боевики «ДНР» на блокпостах вводят дополнительную проверку документов12:15
- Преследует нас даже в магазинах: какая музыка плохо влияет на психику22:32
- Вот что значит ″родиться под счастливой звездой″: в какой день месяца вы родились22:04
- «Артемсоль» признана монополистом и оштрафована21:33
- Боевики РФ понесли серьезные потери под Луганском и Донецком 21:15
- В Украине с 1 января 2019 года вырастут цены на кабельное ТВ21:00
- Есть положительный момент: Наев рассказал о ситуации после «выборов» на неподконтрольном Донбассе20:46
- Кремль анонсировал громкое решение по Томосу Украине 20:36
- В Пенсионном фонде Украины рассказали о предстоящем перерасчете пенсий20:11
- В Москве анонсировали новое вторжение Путина в Украину20:00
- «Газпром» нарастил поставки газа в ОРДЛО19:43
- Преследует нас даже в магазинах: какая музыка плохо влияет на психику22:32
- Вот что значит ″родиться под счастливой звездой″: в какой день месяца вы родились22:04
- Медики рассказали, кому особенно полезна хурма18:37
- Популярный антисептик запретили в Украине17:45
- Дергается глаз: о чем предупреждает эта примета17:00
- Бой с мигренью: почему болит голова и что с этим делать16:30
- 10 заманчивых вещей, которые не стоит поднимать на улице10:17
- Медики рассказали, как быстро отличить простуду от гриппа09:30
- 7 фраз и мыслей, которые приводят к бедности08:47
- Стала известна дата выхода последнего сезона «Игры престолов»07:52
- Александр Захарченко «жив»: дончане вносят свои коррективы в бюллетени
- "Такого позора на Донбассе еще не было..." - очевидцы рассказали, что происходит на "выборах" "ДНР" на самом деле
- «Людей обманули третий раз». Горловчане возмущены «консервацией» «Стирола»
- На оккупированном Донбассе подняли флаг Украины, боевики взбесились: бунты продолжаются
- Всю суть "выборов" в Донецке и Луганске показали несколькими снимками
- Как нить на запястье может изменить вашу судьбу
- Цимбалюк сообщил, какое будущее ждет Пушилина на посту главы боевиков "ДНР" после громкого заявления
- Медведчук раскрыл планы Путина на Донбасс
- Через неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ прекращено движение
- Власти "Л/ДНР" сделали Украине неожиданное предложение: боевики готовы начать сразу после "выборов