Преследует нас даже в магазинах: какая музыка плохо влияет на психику

14.11.2018 22:32

Некоторые торговые центры и магазины даже не задумываются, какой вред психике своих покупателей они наносят

Оказывается, рождественские и новогодние песни, которые уже скоро будут играть в каждом магазинчике, могут плохо повлиять на наше психическое здоровье. Об этом пишет Business Insider.

По словам клинического психолога Линды Блэр, неумолимые праздничные мелодии могут морально истощать людей, учитывая что они постоянно повторяются.

«Работники магазинов на Рождество, должны настроить нормальный рождественский плейлист, потому что иначе он будет мешать вам сосредоточиться на чем-либо еще. Ты просто тратишь всю свою энергию, стараясь не слышать то, что слышишь», — говорит Блэр.

Сначала праздничная музыка может вызвать чувство ностальгии. Но после десятого или двадцатого круга можно почувствовать раздражение, скуку и даже страдания.

«Это «простой эффект влияния». По сути, когда вы слышали песню определенное количество раз, мозг становится перенасыщенным, и вы начинаете находить ее неприятной. Тогда другие стрессы относительно денег, путешествий и т.д., могут обостриться»— рассказала NBC психолог Виктория Уильямсон.

Однако рождественская музыка никуда не денется, ведь магазины рассматривают ее как фактор влияния на клиентов, которые потратят больше. Фактически, некоторые исследования показали, что правильный баланс рождественских песен может заставить покупателей чувствовать себя более позитивно. По этой же причине некоторые магазины используют «праздничные ароматы», такие как сосна и корица.

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Источник: https://politeka.net