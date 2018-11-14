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Против скандального решения УПЦ МП восстали: кто не поддержал «филиал» РПЦ
Стало известно, кто из епископов не поддержал постановление Синода Украинской православной церкви Московского патриархата
Так, Собор УПЦ МП состоялся 13 ноября в Киево-Печерской Лавре.
Там приняли ряд противоречивых решений, которые имеют целью сорвать предоставление томоса об автокефалии Украинской православной церкви.
В УПЦ МП, которая по сути является «филиалом» Русской православной церкви, решили отказаться от вхождения Московского патриархата в состав Единой церкви Украины. Также там планируют разорвать отношения УПЦ МП с Константинопольским патриархатом.
Однако не все представители МП поддержали такое решение Собора.
Лишь один из 83 участников не подписал постановление Синода. Им стал митрополит Винницкий и Барский Симеон.
Решением Синода стал отказ от вхождения Московского патриархата в состав Единой церкви Украины.
Также стало известно, что 13 ноября состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко с некоторыми иерархами Украинской православной церкви Московского патриархата.
На переговорах, прошедших в закрытом режиме, представители УПЦ МП «рассказали о давлении со стороны руководства».
Ранее же сообщалось, что Москва готовит провокации вокруг Почаевской Лавры, чтобы спровоцировать религиозное противостояние в Украине.
Об этом говорится в обращении сессии областного совета, которое было направлено Министерству внутренних дел. Отмечается, что наместник Лавры митрополит Владимир открыто призывает к физическим столкновениям, рассказывая о «захвате храма», который якобы готовят неизвестные.
Депутаты Тернопольского облсовета уверены, что таким образом Московский патриархат пытается разжечь религиозный конфликт вокруг святыни. В своем обращении депутаты заявили, что решение о создании Украинской автокефальной православной церкви положительно повлияет на церковную жизнь в стране, что позволит обеспечить права и религиозные потребности украинцев.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, религия, скандал, церковь, православие
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