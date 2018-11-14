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Путин опозорился из-за Керченского моста

14.11.2018 13:55
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Путин опозорился из-за Керченского моста

Путин в Казахстане оконфузился из-за фото с Керченским мостом. Во время поездки Путина в Казахстан было предусмотрено его посещение вместе с лидером страны Нурсултаном Назарбаевым туристической выставки.

Но в ходе подготовки такого визита сотрудники службы протокола Назарбаева обнаружили на стенде черноморских курортов фото Керченского моста и потребовали закрыть фотографию декоративными панелями, сообщают росСми.

Сотрудники действовали в соответствии со всеми правилами: Нурсултан Назарбаев не может появиться на фоне такого фото, так как Казахстан не признал захват Крыма Российской Федерацией. Однако российская сторона начала настаивать, что для Москвы Керченский мост — повод для гордости, а вовсе не стыда. И Владимир Путин вряд ли обрадуется, когда узнает, как с его изображением обошлись.

Оказалось, что российский президент ждет подхода к этому панно. В итоге после согласования с лидерами обоих государств было решено панели не ставить, но президентов к стенду не подводить.

В дальнейшем, несмотря на недовольство Путина, оба президента ограничились посещением экспозиции Ямало-Ненецкого округа, Омской области и нескольких казахстанских регионов. У еще одного стенда президентам показали традиционные атрибуты казахских наездников. В том числе и кнут-камчу, который, согласно древним сказаниям, имеет дополнительную функцию — он может защитить от духов.

Кроме того, как рассказал Назарбаев, камчу использовали на больших собраниях для наведения порядка. Таким образом напряженность была снята и о “проблеме Керченского моста” как бы забыли.

 

Источник: https://antikor.com.ua 



Теги: Донбасс, Путин, Крым, Казахстан, мост, Керченский пролив
 
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