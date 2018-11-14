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Сценарий России сорван: стали известны подробности встречи Порошенко с епископами Московского патриархата

14.11.2018 12:45
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Сценарий России сорван: стали известны подробности встречи Порошенко с епископами Московского патриархата

Глава украинского государства Петр Порошенко во время состоявшейся вчера встречи с архиереями Украинской православной церкви Московского патриархата рассказал, как прошли его переговоры со Вселенским Патриархом Варфоломеем, передает replyua.net.

В частности, на своей странице в Facеbook пресс-секретарь президента Святослав Цеголко сообщил, что стороны также обсудили соглашение между Украиной и Константинопольским патриархатом и готовность Вселенского Престола способствовать проведению объединительного Собора.

«Российский сценарий вчера был сорван… Владыки рассказали президенту о невиданном давлении Москвы, оказываемое на тех епископов УПЦ (МП), которые готовы присоединиться к созданию единой церкви», - отметил он. При этом Порошенко заверил, что украинское государство намерено защищать право священнослужителей и мирян на свободный выбор церковной юрисдикции.

Более того, он рассказал, что Вселенский Патриарх со своей стороны предоставил гарантию полной канонической защиты сторонникам автокефалии в Украине. 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, епископ, встреча, Порошенко
 
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