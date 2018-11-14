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Синоптики обновили прогноз: в Украину идут морозы и снег

14.11.2018 12:30
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Синоптики обновили прогноз: в Украину идут морозы и снег

В ближайшие дни в Украине продолжится понижение температуры, во многих областях выпадет мокрый снег, также пройдут дожди. Как информирует replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, 14 ноября, в среду, в некоторых регионах столбик термометра опустится до отметки в 8 градусов со знаком минус. 

На западе и в центре страны пройдут мокрый снег и дожди. В южных и восточных регионах будет на несколько градусов теплее, и там осадков не прогнозируется. В дневные часы воздух будет прогреваться до 4-9 градусов со знаком плюс. А вот на севере днём будет не выше 2 градусов тепла. В четверг, 15 ноября, дожди с мокрым снегом пройдут также в некоторых восточных и южных областях. В центре будет без осадков. 

В Киеве также похолодает - ночью температура опустится до -4 градусов. 15 ноября, в пятницу, синоптики прогнозируют небольшое потепление и минимальное количество осадков. Сообщается, что осадки в виде мокрого снега и дождя возможное на юге страны, а также местами на востоке Украины. 



Теги: Донбасс, снег, мороз, прогноз погоды
 
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