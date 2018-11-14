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В Керчи случилось серьезное ЧП со строительством Крымского моста. Без тепла осталось более 20 тысяч жителей

14.11.2018 14:30
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В Керчи случилось серьезное ЧП со строительством Крымского моста. Без тепла осталось более 20 тысяч жителей

Во время строительства подходов железнодорожной части Крымского моста на территории временно аннексированного Российской Федерацией Крымского полуострова произошло серьезное чрезвычайное происшествие. Речи идет о повреждении двух труб местной ТЭЦ. Об этом сообщается на «официальном» сайте незаконной крымской «власти», передает replyua.net.

В результате этого ЧП без тепла остались более 22 тысяч жителей города Керчь. Также теплоснабжение было прекращено в двух школах, двух детских садах, а также колонии. «Самосвал компании «СМУ 84», работающей на строительстве подходов к железнодорожному мосту через Керченский пролив, двигался по Феодосийскому шоссе с поднятым кузовом, в результате чего повредил две трубы КБ ТЭЦ диаметром 800 мм, сдвинув их с проектной отметки», - заявили самопровозглашенные оккупационные крымские «власти». 

В сообщении также отмечается, что поврежденные трубы были наполнены горячей водой. В настоящее время проводятся ремонтные работы. Тем не менее, когда именно будет возобновлена подача тепла, до сих пор остается неизвестным. 



Теги: Донбасс, Крым, Керчь, отопление, мост
 
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