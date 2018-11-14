В Москве анонсировали новое вторжение Путина в Украину

14.11.2018 20:00

Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев в прямом эфире собственной программы на телеканале «Россия 1» нагло пригрозил Украине новой агрессией, подчеркнув, что она якобы будет резкой и неожиданной, передает replyua.net.

Более того, кремлевский рупор добавил, что о развитии событий Киев узнает после того, как это произойдет и пообещал, что в процессе вторжения оккупанты будут использовать тактики, опробованные в Крыму и в Сирии.

«Наверное, вам сложно это осознать, потому что Россия действительно жестко пока не отвечает. Однако это не значит, что мы тупые, и не значит, что мы не видим, что вы делаете, не значит, что мы забываем. Наша особенность заключается в том, что мы обычно действуем, как медведь. Неожиданно, очень резко, без предупредительных знаков. Вы на всякий случай все время это держите в уме. Так было, извините, когда вам не понравились «вежливые люди» (оккупанты Крыма. — Ред.), так было в Сирии. Вдруг что — вы узнаете, из газет, с утра», — язвительно подытожил пропагандист.