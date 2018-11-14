Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Москве анонсировали новое вторжение Путина в Украину

14.11.2018 20:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Москве анонсировали новое вторжение Путина в Украину

Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев в прямом эфире собственной программы на телеканале «Россия 1» нагло пригрозил Украине новой агрессией, подчеркнув, что она якобы будет резкой и неожиданной, передает replyua.net.

Более того, кремлевский рупор добавил, что о развитии событий Киев узнает после того, как это произойдет и пообещал, что в процессе вторжения оккупанты будут использовать тактики, опробованные в Крыму и в Сирии.

«Наверное, вам сложно это осознать, потому что Россия действительно жестко пока не отвечает. Однако это не значит, что мы тупые, и не значит, что мы не видим, что вы делаете, не значит, что мы забываем. Наша особенность заключается в том, что мы обычно действуем, как медведь. Неожиданно, очень резко, без предупредительных знаков. Вы на всякий случай все время это держите в уме. Так было, извините, когда вам не понравились «вежливые люди» (оккупанты Крыма. — Ред.), так было в Сирии. Вдруг что — вы узнаете, из газет, с утра», — язвительно подытожил пропагандист.



Теги: Украина, Донбасс, Путин, Москва, вторжение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх