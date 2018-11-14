- Преследует нас даже в магазинах: какая музыка плохо влияет на психику22:32
- «Артемсоль» признана монополистом и оштрафована21:33
- Боевики РФ понесли серьезные потери под Луганском и Донецком 21:15
- В Украине с 1 января 2019 года вырастут цены на кабельное ТВ21:00
- Есть положительный момент: Наев рассказал о ситуации после «выборов» на неподконтрольном Донбассе20:46
- Кремль анонсировал громкое решение по Томосу Украине 20:36
- В Пенсионном фонде Украины рассказали о предстоящем перерасчете пенсий20:11
- В Москве анонсировали новое вторжение Путина в Украину20:00
- «Газпром» нарастил поставки газа в ОРДЛО19:43
- «Оппоблок» остается без лидера19:30
В Пенсионном фонде Украины рассказали о предстоящем перерасчете пенсий
В Украине ближайший перерасчет пенсий будет проведен с 1 декабря этого года. Затем, с 1 января 2019 года, состоится повышение «военных» пенсий. А с 1 марта 2019 года пройдет осовременивание пенсий. О том, как будет проводиться перерасчет выплат в этом и следующем году, рассказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко, передает пресс-служба ПФУ.
Так, с 1 декабря состоится пересчет пенсий в связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
Ирина Ковпашко отметила, что в этом году такой перерасчет уже проводился: в связи с изменением прожиточного минимума в июле 2018 года. С 1 декабря состоится очередной рост прожиточного минимума с 1 435 до 1 497 гривен.
«Это повышение коснется большого количества людей, в составе пенсионной выплаты которых надбавки, доплаты, повышения, основанные на размере прожиточного минимума. Мы ожидаем, что этот пересчет состоится для около 8 млн пенсионеров, возможно, и больше», – уточнила Ирина Ковпашко.
По ее словам, для обеспечения выплаты пенсий после декабрьского пересчета необходимо будет дополнительно направить до 500 млн гривен.
Кроме того, с 1 января 2019 года будет проведен очередной этап повышения «военных» пенсий.
В 2018 году проведен перерасчет пенсий более чем 500 тыс. военных пенсионеров. На эти выплаты дополнительно было направлено почти 8,2 млрд грн. Сумма повышения после перерасчета составляла до 1,5 тыс. грн.
«Это стало возможным благодаря тому, что для пересчета было взято денежное обеспечение, которое определено для нынешних военнослужащих. С 1 января 2019 года военные получат повышение пенсии еще на 25%. Для тех, кто проходил службу в милиции, будет начата выплата сумм, которые сложились за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2017 года. Эта сумма будет выплачиваться им ежемесячно равными частями», – пояснила заместитель председателя правления Фонда.
Также, с 1 марта 2019 года состоится осовременивание пенсий. Ковпашко подчеркнула, что осовременивание пенсий в марте будет проведено на основании изменений в законодательстве, утвержденных в октябре 2017 года.
«Ожидается, что мартовское повышение пенсий составит 17% от суммы пенсии, которую человек получал на момент пересчета», – добавила Ирина Ковпашко.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, перерасчет, пенсии
- «Артемсоль» признана монополистом и оштрафована21:33
- Боевики РФ понесли серьезные потери под Луганском и Донецком 21:15
- Есть положительный момент: Наев рассказал о ситуации после «выборов» на неподконтрольном Донбассе20:46
- Обещанного процветания не будет: после победы Пушилина на "выборах" в "ДНР" подняли цены на продукты19:16
- В ОРЛО на выходные отключат электроснабжение18:51
- «Мы уберем полностью границы и таможни между нами»: Пушилин рассказал о воссоединении «ДНР» и «ЛНР»16:15
- Под Мариуполем женщина от переохлаждения впала в кому15:15
- На дороге Донецк-Курахово у КПВВ взорвали мину15:01
- «МГБ ДНР» запугивает жителей оккупированной Донетчины (ФОТО)13:05
- Боевики «ДНР» на блокпостах вводят дополнительную проверку документов12:15
- Преследует нас даже в магазинах: какая музыка плохо влияет на психику22:32
- Вот что значит ″родиться под счастливой звездой″: в какой день месяца вы родились22:04
- «Артемсоль» признана монополистом и оштрафована21:33
- Боевики РФ понесли серьезные потери под Луганском и Донецком 21:15
- В Украине с 1 января 2019 года вырастут цены на кабельное ТВ21:00
- Есть положительный момент: Наев рассказал о ситуации после «выборов» на неподконтрольном Донбассе20:46
- Кремль анонсировал громкое решение по Томосу Украине 20:36
- В Пенсионном фонде Украины рассказали о предстоящем перерасчете пенсий20:11
- В Москве анонсировали новое вторжение Путина в Украину20:00
- «Газпром» нарастил поставки газа в ОРДЛО19:43
- Преследует нас даже в магазинах: какая музыка плохо влияет на психику22:32
- Вот что значит ″родиться под счастливой звездой″: в какой день месяца вы родились22:04
- Медики рассказали, кому особенно полезна хурма18:37
- Популярный антисептик запретили в Украине17:45
- Дергается глаз: о чем предупреждает эта примета17:00
- Бой с мигренью: почему болит голова и что с этим делать16:30
- 10 заманчивых вещей, которые не стоит поднимать на улице10:17
- Медики рассказали, как быстро отличить простуду от гриппа09:30
- 7 фраз и мыслей, которые приводят к бедности08:47
- Стала известна дата выхода последнего сезона «Игры престолов»07:52
- Всю суть "выборов" в Донецке и Луганске показали несколькими снимками
- Как нить на запястье может изменить вашу судьбу
- Цимбалюк сообщил, какое будущее ждет Пушилина на посту главы боевиков "ДНР" после громкого заявления
- Медведчук раскрыл планы Путина на Донбасс
- Через неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ прекращено движение
- «Совсем не достижение». Гиркин прокомментировал «выборы» в ОРДЛО
- Песков рассказал, как Путин отреагировал на проведение "выборов" в "Л/ДНР"
- Боевики «ДНР» на блокпостах вводят дополнительную проверку документов
- «Мы уберем полностью границы и таможни между нами»: Пушилин рассказал о воссоединении «ДНР» и «ЛНР»
- Псевдовыборы на Донбассе могут закончиться для Украины плачевно