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В Украине с 1 января 2019 года вырастут цены на кабельное ТВ

14.11.2018 21:00
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В Украине с 1 января 2019 года вырастут цены на кабельное ТВ

С 1 января 2019 года в Украине возрастут тарифы на кабельное телевидение, IPTV и телевидение других технологий. Такую информацию сообщает пресс-служба Ассоциации правовладельцев и поставщиков контента.

По информации рост цен может составить от 15% до 40% в зависимости от региональных особенностей, набора телеканалов и экономических показателей деятельности провайдеров.

Как стало известно, минимальные тарифы за доступ к пакетам с исключительно украинскими телеканалами могут составлять от 50 до 70 гривен. В то же время, они могут быть значительно выше в связи с тем, что провайдеры вынуждены оплачивать ретрансляцию иностранных развлекательных каналов для привлечения абонента и повышения ценности телевизионной услуги по сравнению с бесплатным эфирным вещанием.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, кабельное ТВ, повышение тарифов
 
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