В Украине с 1 января 2019 года вырастут цены на кабельное ТВ

14.11.2018 21:00

С 1 января 2019 года в Украине возрастут тарифы на кабельное телевидение, IPTV и телевидение других технологий. Такую информацию сообщает пресс-служба Ассоциации правовладельцев и поставщиков контента.

По информации рост цен может составить от 15% до 40% в зависимости от региональных особенностей, набора телеканалов и экономических показателей деятельности провайдеров.

Как стало известно, минимальные тарифы за доступ к пакетам с исключительно украинскими телеканалами могут составлять от 50 до 70 гривен. В то же время, они могут быть значительно выше в связи с тем, что провайдеры вынуждены оплачивать ретрансляцию иностранных развлекательных каналов для привлечения абонента и повышения ценности телевизионной услуги по сравнению с бесплатным эфирным вещанием.

Источник: https://donpress.com