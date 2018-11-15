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Наследница Ванги напророчила беды Украине и России в следующем году
Француженка Каеде Убер, которую многие считают наследницей прорицательницы Ванги, рассказала о том, что ждет Россию и Украину в следующем году.
Как передает replyua.net, француженка утверждает, что в России кардинально ничего не изменится, и в стране продолжится развитие, а вот Украину ожидает еще один Майдан. Ранее Каеде Убер назвали наследницей знаменитой предсказательницы Ванги после точных предсказаний терактов и крупных происшествий. К Ванге она прямого отношения не имеет, но многие исследователи утверждают, что француженка обладает очень редким даром ясновидения и может с точностью предсказывать самые важные события в мире.
Согласно ее прогнозам, в Украине уже совсем скоро начнутся новые беспорядки, которые в итоге приведут к Майдану. Что касается России, то рубль по-прежнему будет очень нестабильным, однако российская экономика, несмотря на санкции и шаткое положение рубля, будет показывать рост.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, пророк
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