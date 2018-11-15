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В Москве рассказали, что Путин задумал по Украине
В Москве надеются решить украинский вопрос мирным путем - избранием, например, Тимошенко, с которой Путин раньше взаимодействовал и надеется взаимодействовать в будущем. Для РФ есть только одно решение – возвращение всей Украины в статус российского протектората – белорусский вариант, с определенными нюансами.
Такое мнение высказал "Апострофу" российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. В Кремле есть определенные надежды, что в Украине произойдут серьезные политические перемены после президентских выборов, поэтому никаких военных действий Россия не будет предпринимать в ближайшие полгода. Что касается так называемых "выборов" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, то они никакой роли в украино-российском конфликте не сыграли. Я не думаю, что Россия будет предпринимать что-то особенное на Донбассе в преддверии выборов в Украине. Наверное, ситуация там будет оставаться примерно такой же, как сейчас. В Москве будут ожидать, как сложится ситуация в Украине. Обострения ситуации на Донбассе я не ожидаю. Во всяком случае, пока есть надежда на существенную смену режима в Киеве после выборов, что там появится договороспособный партнер, кто-то, с кем можно будет договариваться. Это пока исключает военные решения. Не будет и никакой реальной миротворческой миссии – это было всегда понятно. Миссия, о которой говорил тогда Путин, это примерно то же самое, что есть сейчас. Только в таком варианте миротворцы, в отличие от наблюдателей ОБСЕ, имели бы личное оружие – пистолеты на боку. А в остальном примерно то же самое. Такая миротворческая операция, как, скажем, была в Боснии и Герцеговине и Косово, – то есть скорее, миссия по принуждению к миру и под флагом НАТО, а не ООН – для России, конечно же, совершенно неприемлема. Я вообще в настоящий момент не ожидаю никаких существенных изменений ситуации на Донбассе. Она стала даже более предсказуемой: убрали Захарченко, свернули и убрали всю его команду, вытащили из нафталина Пушилина – теперь там будет "приличный человек в пиджаке и галстуке", а не в тельняшке. У него нет никаких ресурсов – ни денег, ни людей; и он там будет теперь просто сидеть, надувать щеки и выполнять приказы. Так что на Донбассе все схвачено и никаких эксцессов не предвидится. А что будет после выборов, сказать невозможно, поскольку выборы в Украине, в отличие от России, непредсказуемы. В Москве надеются решить украинский вопрос мирным путем: что появится, например, Тимошенко, с которой Путин раньше взаимодействовал и, очевидно, надеется взаимодействовать в будущем. Не знаю, станет ли она президентом и будет ли она взаимодействовать, но в Кремле есть определенные надежды, что в Украине произойдут серьезные политические перемены. Для Москвы есть только одно решение – возвращение всей Украины в статус российского протектората – белорусский вариант, с определенными нюансами. Если это произойдет, то, конечно, можно решить вопрос Донбасса и многие другие. Только с Крымом вряд ли... Если же не получится мирным путем, тогда уже будут другие варианты. Но до выборов, я так понимаю, никто рыпаться не будет. Президент РФ допустил серьезную оговорку касательно Донбасса. Путин сделал заявление о президентских выборах в Украине и политике Порошенко.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Москва, план
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