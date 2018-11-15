Жители Луганска накануне крупного блэкаута: ""Выборы" и дешевые яйца выходят боком, вот и "победили" Украину"

15.11.2018 17:11

Масштабное отключение света в "ЛНР" оккупационные "власти" планировали еще до "выборов". Однако решили не "играть с огнем" и перенесли блэкаут в "республике" на поздние сроки.

Однако для многих луганчан новость о том, что "ЛНР" останется без света и, соответственно, без тепла, стала шоком. А в соцсетях участники обсуждений уже пишут, что луганчане таким образом расплачиваются за дешевую картошку и яйца, которые продавали возле "избирательных участков" 11 ноября, передает "Диалог.UA".

Как известно, оккупанты хотят отключить свет в 22:00 16 ноября и возобновить подачу электроэнергии только в 08:00 утра 18 ноября. При этом ночами в "ЛНР" уже "крепкие" минусовые температуры, а отопления в большинстве домов так и нет. Но террористы объясняют это тем, что на электроподстанции "Победа" возникли первоочередные ремонтные работы, поэтому в течение ближайших дней там будут устранять все неполадки.

В то же время жители "ЛНР" считают, что таким образом проворовавшиеся "власти" экономят нехватку электроэнергии. Ведь только за одно отключение по "ЛНР" оккупанты сохранят не менее 5% от общего количества месячного потребления света.