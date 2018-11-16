Последние новости раздела
- Социологи обнародовали самый свежий РЕЙТИНГ кандидатов в президенты19:33
- Социологи узнали, кого украинцы видят главой Поместной православной церкви19:13
- Новая база переселенцев заработает в декабре18:55
- Гройсман исключил отмену повышения цены на газ для украинцев18:20
- 15 человек умерли без вакцин в этом году, - Супрун18:09
- Пушилин решил захватить соседнюю «республику»18:00
- Жители Харькова вышли на митинг под здание городского совета из-за отсутствия отопления17:40
- Украина полностью обеспечена вакцинами - Гройсман16:50
- Александр Мартыненко: Путину больше нечего предложить россиянам, второго Крыма так и не случилось16:39
- Украина нарастила импорт российских товаров16:23
15 человек умерли без вакцин в этом году, - Супрун
16.11.2018 18:09
И.о. Министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что с начала 2018 года умерло 15 человек из-за отсутствия прививок
Об этом сообщила и.о. Министра здравоохранения Ульяна Супрун в своем Twitter.
Во время совещания по трансформации системы здравоохранения в Виннице она отметила, что с начала независимости Украины не произошло ни одной смерти из-за вакцинации.
Зато из-за отсутствия прививки и общего иммунитета, в 2018 году умерло 15 человек.
Источник : https://ru.espreso.tv/
Теги: Донбасс, вакцина, здравоохранение
Читайте также:
- На Луганщине русский язык получил новый статус
- Минздрав запретит невакцинированным детям посещать школы и детские сады
- Яценюк: "Освобождение Юлии Тимошенко нужно для вас, Виктор Фёдорович"
- Ударенная током российская певица хочет быть подальше от Евромайдана
- Как Украина оказалась в огне и трауре: от Киева до областных центров (ФОТО)
- О митингах, дерибане и развале Украины: хит-парад цитат (ФОТО)
- В «ДНР» начали высчитывать из пенсий «долги по ЖКХ»18:39
- В Луганской ОГА рассказали о новшествах ВНО – 201917:04
- В центре Донецка боевики «ДНР» устроили массовую проверку на дорогах13:46
- Безотлагательно: В ООН призвали решить проблему с пенсиями ВПЛ13:33
- В "ДНР" наживаются на стариках: нищим пенсионерам урезали пенсии за "накопленные долги по ЖКХ"13:15
- «Десантники-бандеровцы, ненавидящие Донбасс»: «штурм» ВСУ вызвал панику среди боевиков «ДНР»13:00
- На блокпостах боевиков «ДНР» не пропускают людей и держат их на ледяном ветру12:45
- "Выборы" в Донецке глазами очевидца: "Они верещат, как все "законно", а я расскажу, как было на самом деле"12:30
- По мирным они не стреляют. Член НВФ сделал признание о действиях ВСУ12:15
- Армия РФ считает убитых после ответных ударов ВСУ: трое боевиков были ликвидированы, 5 получили ранения 12:00
- Социологи обнародовали самый свежий РЕЙТИНГ кандидатов в президенты19:33
- Социологи узнали, кого украинцы видят главой Поместной православной церкви19:13
- Новая база переселенцев заработает в декабре18:55
- В «ДНР» начали высчитывать из пенсий «долги по ЖКХ»18:39
- Гройсман исключил отмену повышения цены на газ для украинцев18:20
- 15 человек умерли без вакцин в этом году, - Супрун18:09
- Пушилин решил захватить соседнюю «республику»18:00
- Жители Харькова вышли на митинг под здание городского совета из-за отсутствия отопления17:40
- Как подготовиться к Новому году: совет астролога по одежде и сервировке стола17:20
- В Луганской ОГА рассказали о новшествах ВНО – 201917:04
- Как подготовиться к Новому году: совет астролога по одежде и сервировке стола17:20
- Что делать с мужем-детоненавистником16:00
- Ложные утверждения, известные с детства15:22
- Новый вид гриппа ворвался в Украину: эксперт предупредила о большой опасности для пострадавших – подробности14:32
- Названы самые распространенные ошибки при лечении насморка08:47
- Что ждет Знаки Зодиака в конце 2018 года08:00
- Почему нельзя выносить мусор вечером21:48
- Страшно смотреть: появились последние прижизненные фото Кобзона18:54
- Елена Флоренская: Нам всем нужно вернуться в Донецк12:29
- Преследует нас даже в магазинах: какая музыка плохо влияет на психику22:32
- Власти "ДНР" не выпускают людей из Донецка в Украину на блокпостах - люди напуганы, ситуация тревожная
- Ходаковский объяснил, как будет распределено «пустующее жилье» в ОРДО
- Вот что значит ″родиться под счастливой звездой″: в какой день месяца вы родились
- Включение Мариуполя и Краматорска в состав "ДНР": украинцы оригинально ответили на заявление Пушилина
- Бой с мигренью: почему болит голова и что с этим делать
- Из-за чего переселенцев в Мариуполе могут лишить пенсии
- Через неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ прекращено движение
- Пушилин сразу после "победы" издал скандальный "закон": указ "поставил на уши" всю "ДНР" – громкие подробности
- «Не паникуем». В ОРДО прогремели 2 взрыва, валит черный дым
- «Десантники-бандеровцы, ненавидящие Донбасс»: «штурм» ВСУ вызвал панику среди боевиков «ДНР»