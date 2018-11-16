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Часть аннексированного Крыма погрузилась во тьму из-за аварии

16.11.2018 21:48
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Сегодня в связи со срабатыванием систем защиты линий электропередач часть оккупированного Крыма оказалась обесточена. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Крымэнерго.

По информации, аварийное отключение света произошло в трех районах — Бахчисарайском, Джанкойском и Нижнегорском.

На данный момент электроснабжение отсутствует в селах Новополье, Путиловка, Поляна, Богатое Ущелье Бахчисарайского района и частично в Бахчисарае. Аварийное отключение света произошло также в населенных пунктах Жилино, Марьино, Орденоносное и Лобаново Джанкойского района и Коренное и Новогригорьевка (частично) Нижнегорского района.

На данный момент службы ведут поиск повреждений.

Источник : https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Крым, авария
 
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