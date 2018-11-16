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Гривна изрядно потяжелела перед выходными: свежий курс
16 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,73 - 27,75 гривни за доллар. Об этом сообщает Finance.ua, передаетЭП.
На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,73 - 27,75 гривни;
Евро - 31,47 - 31,49 гривни;
Российский рубль - 0,4201 - 0,4206 гривни.
Напомним, Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 16 ноября на уровне 27,77 гривни.
15 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,77 - 27,79 гривни за доллар.
15 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,76 - 27,79 гривни за доллар.
Отметим, что последний раз котировки гривни к доллару на этом уровне наблюдались в августе.
Объем операций на межбанковском валютном рынке Украины превысил 6 миллиардов долларов в октябре, что является самым высоким показателем с декабря 2015 года.
Источник : https://from-ua.
Теги: Донбасс, гривня, выходные
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