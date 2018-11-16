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Гройсман: Тарифы на газ не будут отменены

16.11.2018 14:15
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Гройсман: Тарифы на газ не будут отменены

Подорожание цены на газ, которое состоялось с 1 ноября, не будет отменено, а старые тарифы не возобновляться. Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, об этом заявил глава правительства Украины Владимир Гройсман. По его словам, он не станет прислушиваться к требованиям отменить рост цен на газ. «Популизм привел к слабости Украины. Этого нельзя допускать».

Также премьер напомнил, что рост тарифа был важен для дальнейшего сотрудничества Украины и Международного валютного фонда, без кредитов которого страна могла столкнуться с дефолтом, поскольку Украина испытывает серьезные проблемы с внешним долгом. По словам Гройсмана, Украина в будущем, скорее всего, будет получать от СШАсжиженный природный газ (СПГ, LNG).

Ранее глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что у Украины не было другого пути для сохранения экономической стабильности, кроме повышения тарифов на газ. Президент отметил, что это решение Кабмина было практически неизбежным. 



Теги: Донбасс, газ, тариф, повышение тарифов, Гройсман
 
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