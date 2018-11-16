Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Индексацию пенсий в 2019 году проведут с 1 марта

16.11.2018 10:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Индексацию пенсий в 2019 году проведут с 1 марта

В марте 2019 года в Украине проведут индексацию пенсий в рамках пенсионной реформы, выплаты возрастут на 17%. Повышение пенсий получат более десяти миллионов украинских пенсионеров. Об этом рассказал заместитель министра соцполитики Николай Шамбир.

В Минсоцполитики рассказали по какой формуле будут проводить индексацию. Чтобы узнать размер своей надбавки, старую пенсию следует умножить на 50% от роста средней заработной платы в 2018 году и на 50% от показателя среднегодовой инфляции. В среднем выплаты украинских пенсионерам вырастут на 17%. В основном это коснется тех пенсионеров, которым предыдущий раз существенно повысили выплаты в октябре 2017 года.

Уточняется, что после мартовской индексации минимальная пенсия в Украине поднимется до уровня в 1800 гривен. Аналогичную индексацию будут проводить и в будущем — в последующие годы. Так в 2019 и 2020 годах при индексации будут учитывать показатели предыдущего года, а в 2021 году — трех предыдущих лет.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, индексация, март, пенсии
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх