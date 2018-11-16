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«Это в любом случае мое решение»: Зеленский впервые прокомментировал свой президентский рейтинг

16.11.2018 14:45
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«Это в любом случае мое решение»: Зеленский впервые прокомментировал свой президентский рейтинг

Вчера шоумен и актер Владимир Зеленский дал интервью корреспондентам «ТСН», в ходе которого рассказал, что думает о результатах социологического опроса, согласно которым он уступит президентское место лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко во втором туре, передает replyua.net.

«Что касается второго места - бороться так бороться, если говорить о борьбе. А чего тут бояться? У меня второе, у Тимошенко – первое. Нормально, если так. Хорошая драка. Но я думаю так, что я как мужчина настоящий, я попросту обязан пропускать женщину вперед», - сказал Зеленский, добавив, что принимать решение о своем участии на выборах он планирует в будущем.

«Каждый человек должен иметь тайны. Сейчас у меня есть «Лига смеха», «Вечерний квартал». Вот сейчас вы присутствуете на репетиции. Мне посчастливилось работать с потрясающими дамами – «Женским кварталом». А это оставим на будущее…В любом случае, это решение – мое», - подытожил артист. 



Теги: Украина, Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента
 
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