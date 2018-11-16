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Новая база переселенцев заработает в декабре

16.11.2018 18:55
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Новая база переселенцев заработает в декабре

Новая база внутренне перемещенных лиц будет запущена в работу с декабря 2018 года.  Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир в ходе международной конференции на тему "Выплата пенсий внутренне перемещенным лицам в Украине: как реализовать конституционное право на пенсии?", передает информационное управление Верховной рады.

"Заместитель министра социальной политики Николай Шамбир заверил участников мероприятия, что с декабря этого года будет запущена новая база внутренне перемещенных лиц", - говорится в сообщении.

На конференции  региональные представители Пенсионного фонда Украины инициировали решение вопроса выплаты долгов, которые возникли из-за несовершенства действия системы "Аркан" в части обмена информацией между центральными органами исполнительной власти о перемещении переселенцев через контрольные пункты пропуска в Донецкой и Луганской областях.

Ранее правозащитники и общественники не раз отмечали, что работа системы "Аркан", с помощью которой осуществляется, в том числе, контроль за пересечением гражданами линии разграничения на Донбассе, принесла больше неразберихи, чем пользы. 

Координатор по адвокации Благотворительного фонда "Право на защиту" Дарина Толкач  заявляла, что переселенцы, которые ошибочно попадают в систему "Аркан", даже после подтверждения своего нахождения на подконтрольной Украине территории могут снова лишиться социальных или пенсионных выплат.

Источник : http://avdeevka.city/news 



Теги: Донбасс, база данных, декабрь, переселенец
 
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