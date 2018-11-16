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Новый вид гриппа ворвался в Украину: эксперт предупредила о большой опасности для пострадавших – подробности
Если больной промедлит, то спасти его будет уже невозможно. Кроме того, новый вирус гриппа грозит человеку огромными проблемами, в том числе и потерей слуха, который может спровоцировать отит.
Об этом "Фактам" рассказала завкафедрой отоларингологии Национального медуниверситета имени А. А. Богомольца, доктор медицинских наук, профессор Юлия Деева, передает "Диалог.UA". Новый опасный вид гриппа, пришедший в Украину, называется буллезным. Сначала он поражает сосудистую стенку, после чего на барабанной перепонке образуются буллы - пузырьки, наполненные кровянистым содержимым.
Пузырьки крайне болезненны и вызывают жуткую боль. Иногда буллы могут лопнуть сами, но если этого не случилось, надо немедленно обратиться к доктору. Деева предупредила, что буллезный отит может повлечь за собой потерю слуха. Если больной будет заниматься самолечением и с момента болезни пройдет неделя - другая, его вылечить и спасти уже будет почти нельзя. Напомним, от тяжелой болезни в Киеве скончалась известная актриса Юлия Волчкова.
Также сообщалось о смерти в результате тяжелого недуга украинской журналистки Инны Жмуд.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, здоровье, грипп, опасность
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