Польша "нагнула" Венгрию, потребовав не трогать Украину, иначе Будапешт ждут проблемы

16.11.2018 20:47

Сегодня стало известно о том, что еще одно серьезное государство выступило на стороне Украины в венгерско-украинском конфликте. Ян Пекло, который является послом Польши в украинском государстве, заявил, что Варшава полностью оказывает поддержку Киеву, следующему дорогой к возможной интеграции в Европейский Союза и Североатлантический альянс, сообщает "Диалог.UA". Пекло подчеркнул, что Польше не желает того, чтобы спорные вопросы между двумя государствами выдвигались на глобальном уровне стратегического сотрудничества, которое находится в рамках Альянса. Это заявление польской стороны идет вразрез с потугами Будапешта, который, как известно, блокирует инициативы Украины по вступлению в НАТО и Евросоюз.

Источник : https://www.dialog.ua

