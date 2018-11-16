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Польша "нагнула" Венгрию, потребовав не трогать Украину, иначе Будапешт ждут проблемы
16.11.2018 20:47
Сегодня стало известно о том, что еще одно серьезное государство выступило на стороне Украины в венгерско-украинском конфликте. Ян Пекло, который является послом Польши в украинском государстве, заявил, что Варшава полностью оказывает поддержку Киеву, следующему дорогой к возможной интеграции в Европейский Союза и Североатлантический альянс, сообщает "Диалог.UA". Пекло подчеркнул, что Польше не желает того, чтобы спорные вопросы между двумя государствами выдвигались на глобальном уровне стратегического сотрудничества, которое находится в рамках Альянса. Это заявление польской стороны идет вразрез с потугами Будапешта, который, как известно, блокирует инициативы Украины по вступлению в НАТО и Евросоюз.
Источник : https://www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Польша, Венгрия, Будапешт
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