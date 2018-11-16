Пушилин решил захватить соседнюю «республику»

16.11.2018 18:00

Свершилось, Пушилин стал главой боевиков террористической “ДНР”. Он уже давно “подгребает” под себя всевозможные предприятия, рынки, только теперь появился “козырь” – его новоприобретённый чин. Вместе с возросшими полномочиями вырос “аппетит” и жадность. Теперь Пушилин бредит новыми территориями, а именно – “ЛНР”. Пасечник составляет для него реальную угрозу и действовать надо осторожно, дабы не стать очередным ликвидированным главой террористов. Постепенно подготавливая почву для создания “Пушилинской Новороссии” он действует весьма аккуратно и постепенно.

Для начала нужно убрать границы между “республиками” и распространить своё влияние на территории, оккупированные боевиками “ЛНР”. Новоиспечённый руководитель “ДНР” заявил, что в 2014 году Донбасс разделился на два “субъекта” и не удалось реализовать Кремлёвский проект “Новороссия”. “Мы уберем полностью границы и таможни между нами. Промышленность взаимодействует, я не вижу здесь проблемы. И нужно учитывать еще один факт – наши устремления, что в Донецке, что в Луганске, понятны – движение в сторону России”, – рассказал он. Минские соглашения – один из главных факторов, который не позволит ОРДЛО объединиться. Но будем честны. Когда боевики следовали закону?

Далее, очевидно, будет переманиваться на свою сторону окружение Пасечника, чтобы лишить того возможности сопротивляться. Может не за год, может не за два, но Пушилин будет по кусочку “откусывать” власть главы “ЛНР” пока не поглотит её полностью. Но любая афера – это риск. Бывший СБУшник может контратаковать МММ-мошенника, сам захватив при этом всю власть и загнав его в могилу к многим комбатам боевиков.

Так главарь боевиков “ДНР” подписал “закон” “о гарантиях главе “ДНР”, прекрати

вшему исполнение полномочий, и членам его семьи”, согласно которому и закрепил за собой защиту своей персоны, а также уйму других привилегий. Значительная часть “закона” занимают строки в стиле “в случае смерти главы..”, например, “статья 4” предусматривает пожизненные выплаты семье “в случае досрочного прекращения полномочий главы “ДНР” в связи со смертью”.

Попытка захватить под свой контроль и “ЛНР” – вариант выигрышный в любом случае. Пушилин останется в плюсе, даже если очередное объединение в единую “Новороссию” провалится. В “законе”, так сказать, предусмотрен “план-Б” – там прописано всё, что останется Пушилину после завершения его пребывания в должности главаря: жилье, охрана, спецсвязь, бесплатное медобслуживание и т.д., так что он ничем не рискует.

Источник : https://news.dn.ua