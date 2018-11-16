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Социологи обнародовали самый свежий РЕЙТИНГ кандидатов в президенты
В рейтинге кандидатов в президенты Украины лидируют лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко (15,1%) и действующий глава государства Петр Порошенко (11,4%). Об этом свидетельствуют результаты опроса социологического центра имени Михаила Драгоманова, которые были представлены на пресс-конференции в УНИАН.
В частности, по словам социолога, профессора Сергея Штепы, согласно результаты опроса, среди потенциальных кандидатов на пост президента Украины лидируют Тимошенко (15,1% опрошенных, которые планируют участвовать в выборах) и Порошенко (11,4% опрошенных, которые намерены проголосовать).
В рейтинге кандидатов в президенты Украины лидируют лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко (15,1%) и действующий глава государства Петр Порошенко (11,4%). Об этом свидетельствуют результаты опроса социологического центра имени Михаила Драгоманова, которые были представлены на пресс-конференции в УНИАН.
В частности, по словам социолога, профессора Сергея Штепы, согласно результаты опроса, среди потенциальных кандидатов на пост президента Украины лидируют Тимошенко (15,1% опрошенных, которые планируют участвовать в выборах) и Порошенко (11,4% опрошенных, которые намерены проголосовать).
«Далее выбор респондентов распределился следующим образом: шоумен Владимир Зеленский (10%), лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко (7,2%), сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко (6,6%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (5,4%), певец Святослав Вакарчук (5,1%), председатель партии «Наши» Евгений Мураев (3,7%), лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович (2,7%), предприниматель, народный депутат Александр Шевченко (2,6%), председатель партии «Объединение «Самопомич» Андрей Садовый (2,3%)», - рассказал он.
По словам Штепы, ожидается, что явка на предстоящих президентских выборах составит около 50%. В свою очередь, политический эксперт Ростислав Балабан отметил, что динамика избирательных настроений, учитывая предыдущие опросы, показывает, что наиболее вероятными участниками второго тура остаются два кандидата: Тимошенко и Порошенко.
Кроме того, он отметил, что до сих пор остается значительным процент избирателей, которые не определились со своим выбором - 19,2% среди тех, кто планирует принять участие в выборах. «Это означает, что одним из ключевых факторов для участников президентской кампании будет максимальная мобилизация сторонников», - добавил Балабан.
Источник : https://from-ua.com
Теги: Донбасс, социология, выборы президента, кандидаты
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