Социологи обнародовали самый свежий РЕЙТИНГ кандидатов в президенты

16.11.2018 19:33

В рейтинге кандидатов в президенты Украины лидируют лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко (15,1%) и действующий глава государства Петр Порошенко (11,4%). Об этом свидетельствуют результаты опроса социологического центра имени Михаила Драгоманова, которые были представлены на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, по словам социолога, профессора Сергея Штепы, согласно результаты опроса, среди потенциальных кандидатов на пост президента Украины лидируют Тимошенко (15,1% опрошенных, которые планируют участвовать в выборах) и Порошенко (11,4% опрошенных, которые намерены проголосовать).

В рейтинге кандидатов в президенты Украины лидируют лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко (15,1%) и действующий глава государства Петр Порошенко (11,4%). Об этом свидетельствуют результаты опроса социологического центра имени Михаила Драгоманова, которые были представлены на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, по словам социолога, профессора Сергея Штепы, согласно результаты опроса, среди потенциальных кандидатов на пост президента Украины лидируют Тимошенко (15,1% опрошенных, которые планируют участвовать в выборах) и Порошенко (11,4% опрошенных, которые намерены проголосовать).

«Далее выбор респондентов распределился следующим образом: шоумен Владимир Зеленский (10%), лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко (7,2%), сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко (6,6%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (5,4%), певец Святослав Вакарчук (5,1%), председатель партии «Наши» Евгений Мураев (3,7%), лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович (2,7%), предприниматель, народный депутат Александр Шевченко (2,6%), председатель партии «Объединение «Самопомич» Андрей Садовый (2,3%)», - рассказал он.

По словам Штепы, ожидается, что явка на предстоящих президентских выборах составит около 50%. В свою очередь, политический эксперт Ростислав Балабан отметил, что динамика избирательных настроений, учитывая предыдущие опросы, показывает, что наиболее вероятными участниками второго тура остаются два кандидата: Тимошенко и Порошенко.

Кроме того, он отметил, что до сих пор остается значительным процент избирателей, которые не определились со своим выбором - 19,2% среди тех, кто планирует принять участие в выборах. «Это означает, что одним из ключевых факторов для участников президентской кампании будет максимальная мобилизация сторонников», - добавил Балабан.

Источник : https://from-ua.com