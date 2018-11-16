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Социологи узнали, кого украинцы видят главой Поместной православной церкви
Наибольшим моральным авторитетом и уважением в украинском обществе среди основных кандидатов на должность главы Единой поместной православной церкви, по мнению украинцев, пользуется Патриарх Филарет УПЦ (КП) - его поддерживают 64% украинцев.
Об этом свидетельствуют результаты социсследования, проведенного социологическим центром имени Михаила Драгоманова.
Так,15 - 28 октября 2018 было проведено количественное социологическое исследование, насчет отношения украинцев к вопросу создания Единой Поместной Церкви и оценки кандидатуры её возможного руководителя.
Квотный опрос охватывал население всех областей, пропорционально полу, возрасту и типу поселения за исключением временно оккупированных территорий АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Совокупная выборка составила 1500 респондентов, население Украины от 18 лет и старше. Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). Статистическая погрешность репрезентативности исследования: не более 2,3%.
Относительно вопроса о уровне поддержки идеи создания в Украине Единой Поместной Церкви - 64% опрошенных выразили своё одобрение этой идеи, а не поддерживают - 17%, не определились в этом вопросе - 19% опрошенных.
Также согласно с результатами исследования, украинцы лучше знакомы с деятельностью Патриарха Филарета УПЦ (КП) - 84%. В деятельности митрополита Онуфрия УПЦ (МП) знают - 54%, митрополита Макария (УАПЦ) - 3%. Среди сторонников идеи создания в Украине Единой Поместной Церкви в деятельности Патриарха Филарета УПЦ (КП) осведомлений - 98%, митрополита Онуфрия УПЦ (МП) - 38%, митрополита Макария (УАПЦ) - 6%.
Отвечая на вопрос, о оценке деятельности основных кандидатов на главу Единой Поместной Церкви - 62% опрошенных положительно оценивают деятельность Патриарха Филарета УПЦ (КП) (среди сторонников идеи создания ЭПЦ - 84%), митрополита Онуфрия УПЦ (МП) - 22% (9% ), митрополита Макария (УАПЦ) - 5% (6%).
Самым большим моральным авторитетом и уважением в украинском обществе среди основных кандидатов на должность главы ЭПЦ по мнению украинцев пользуется патриарх Филарет УПЦ (КП) - 64% (среди сторонников ЭПЦ - 82%), митрополит Онуфрий УПЦ (МП) - 22% (12% ) митрополит Макарий (УАПЦ) - 3% (6%). 52% опрошенных (среди сторонников ЭПЦ - 81%) считают, что Единую Поместную Церковь должен возглавить патриарх Филарет УПЦ (КП), митрополит Онуфрий УПЦ (МП) - 24% (8%), митрополит Макарий (УАПЦ) - 3% (5 %).
Относительно вопроса о вмешательстве российских властей в процесс создания Украинской Единой Поместной Церкви - 54% опрошенных считают, что Россия пытается помешать процессу создания ЭПЦ, 27% - отвергают такую возможность, 19% - не определились
Источник : https://apostrophe.ua
Теги: Донбасс, церковь, социология
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