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У заробитчан будут отнимать деньги при въезде в Украину: даже, если не заработали
Украинских заробитчан ожидает сюрприз при въезде в Украину
Сеть всколыхнуло видео, в котором блогер объясняет, чем угрожает украинским-работникам принятия проекта закона, который пытаются «пропихнуть» в Раде. И поняв, гастарбайтеры горько шутят, что дешевле «скинуться на киллeра» «мудрому» парламентарию.
Автор видео, ютубер Андрей Марысюк, который зарабатывает на жизнь тем, что устраивает соотечественников на работу в Польше.
Андрей узнал о проекте закона, который представила на рассмотрение группа депутатов, и понял: должен рассказать всем работникам о том, что им угрожает после возможного принятия этого документа.
«Это видео я записываю для украинцев, и в первую очередь для работников. Потому что скоро мы с вами будем платить 30% дохода из всех денег, которые зарабатываем за рубежом », — так начинается видео, записанное молодым человеком.
Далее он рассказывает о законопроекте, которым предлагается при въезде в Украину сдирать на таможне (взимать с граждан), которые возвращаются с заработков из-за границы, 30% заработанных там денег.
«Депутаты хотят начать сдирать с работников 30% налога со всех денег, которые они будут зарабатывать за рубежом. Более того, даже если вы поедете на работу и по каким-то причинам ничего не заработаете, платить вам все равно придется », — рассказывает активист.
И здесь блоггер показывает видеокадры, на которых парламентарий на фоне постапокалиптической картины Гигера разжевывает журналисту свою гениальную концепцию.
«По нашему плану, из страны уедет около 25000000 человек на заработки. Опираясь на опыт Лешека Бальцеровича, проводника польских реформ, мы знаем, что в 90 с лишним случаев выезжает не вся семья, выезжает он, она или он и она из семьи на заработки, а остальные — дети и родители, остаются . И они из-за рубежа — из Испании, Португалии, Италии, со Франции, из Польши, из Дании, с Pосии, в будущем — из Китая, девушки — из Турции, Египта — шлют каждый день валюту в страну. Таким образом мы достигаем очень хорошего платежного баланса », — с воодушевлением рассказывают «депутаты-новаторы».
«Если вы достигаете хорошего платежного баланса, то для чего вводить все эти налоги, о которых речь пойдет дальше?» — вставляет свою ремарку блогер.
Блогер говорит: хотя работники внутри страны ничего не покупают, потому что в это время находятся за ее пределами, однако пересылают деньги своим родственникам, которые, в свою очередь, этими средствами рассчитываются за коммуналку, покупают продукты и т.д., то есть тратят эти деньги в Украине. Марысюк иронизирует:
«Ну конечно, этим людям ничего не надо. В них же все есть. Они от хорошей жизни здесь, в Украине, оставляют своих детей, родителей, едут в чужую страну, где будут работать днем и ночью, возможно, в две смены, возможно, без выходных, где будут жить в каких хостелах или в квартирах, в комнатах которых будет по несколько человек. И это все от того, что им ничего не надо, им просто нечем заняться. А кто будет говорить, что они едут, потому что им не на что жить, не верьте: лгут ».
В законопроекте предлагается, учитывая то, что большинство работников таки планирует возвращаться на родину, «на границе, на основании данных компьютерной системы сразу видно, сколько они отсутствовали в стране и в какую страну они выезжали. И так, предположим, возвращается какой-то гастарбайтер из Португалии к себе в Ивано-Франковск, приезжает на границу, и пограничник и таможенная служба сразу видят: он отсутствовал восемь месяцев. Берем среднюю зарплату по Португалии, например 2000 евро, умножаем на 8, получается 16 000 евро. И вводим налог 30%. Потому что этот человек восемь месяцев не платила налоги в Украине. Избегал уплаты. Сразу получаем сумму в 4800 евро ».
«Если этот работник на границе не заплатит 4800 евро за время своего отсутствия, то он не может въехать в страну. Пусть дальше едет работает и направляет валюту », — у депутатов схема проста. «Как власть может не пустить человека в страну, если этот человек является гражданином страны? Тем более, что человек поехал на заработки по вине этой страны, потому что страна не может дать нормальную работу и не может обеспечить человека? »- возмущается блогер.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, деньги, заработок, въезд
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