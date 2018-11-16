Украина нарастила импорт российских товаров

16.11.2018 16:23

Продавать своей продукции в РФ украинские предприятия стали меньше.

За январь-сентябрь 2018 года импорт товаров из РФ в Украину в денежном выражении составил 5,8 млрд долларов. Это на 21% больше, чем за аналогичный период 2017 года, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Экспорт товаров из Украины в Россию при этом уменьшился на 7,5% и составил 2,7 млрд долларов.

Таким образом, Украина сохраняет отрицательное сальдо торговли с РФ – разница между объемами импорта и экспорта составляет 3,1 млрд долларов.

Ранее эксперты рассказали сайту "Сегодня", почему Украина не будет отказываться от торговли с Россией. Даже через четыре года после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе мы по-прежнему закупаем в РФ множество товаров, из-за чего Россия, несмотря на политические процессы, остается главным торговым партнером Украины.

При этом специалисты уверены, что наша страна может найти и другие рынки.

Источник : https://www.segodnya.ua