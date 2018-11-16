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Украина полностью обеспечена вакцинами - Гройсман

16.11.2018 16:50
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Украина полностью обеспечена вакцинами - Гройсман

Впервые за последние 7 лет Украина обеспечена всеми вакцинами, которые предусмотрены в национальном календаре прививок, отметил премьер-министр.

Власти и медики должны вместе тщательнее работать над вопросом вакцинации населения. Об этом в пятницу, 16 ноября, премьер-министр Владимир Гройсман сказал во время Всеукраинского совещания по вопросам реформы системы здравоохранения в Виннице, сообщает Укринформ.

По словам премьер-министра, впервые за последние 7 лет усилиями правительства и Министерства здравоохранения государство обеспечено всеми вакцинами, которые предусмотрены в национальном календаре прививок.

"Все полностью обеспечено, но люди этим не пользуются", - добавил Гройсман.

Источник : https://korrespondent.net/  



Теги: Украина, вакцина, Гройсман
 
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