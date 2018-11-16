Украинским фермерам теперь не скрыться от всевидящего ока спутников

16.11.2018 11:46

Деятельность украинских фермеров планируется проверять через спутники. Соответствующий пилотный проект начал реализовывать в Украине Всемирный банк. Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщает УНН со ссылкой на Институт космических исследований НАН Украины.

"В рамках проекта разрабатывается и отрабатывается технология мониторинга землепользования с использованием спутниковых данных", - рассказали в Институте.

В то же время специалистами Института разрабатываются методы классификации земной поверхности и определения типов землепользования, что стало возможным при поддержке Европейской комиссии и Европейского космического агентства.

"На сегодняшний день общая точность классификации на основе нейросетевых моделей машинного обучения составляет 90% на независимых тестовых данных", - проинформировали в Институте.

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Источник: https://from-ua.com