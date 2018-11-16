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Усиление морозов и осадки: синоптики дали прогноз на выходные дни

16.11.2018 15:01
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Усиление морозов и осадки: синоптики дали прогноз на выходные дни

17 ноября, в субботу, во всех областях Украины осадки не ожидаются, за исключением северных и западных областей, где синоптики прогнозируют небольшой снег. 

Как передает replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, в субботу снег возможен в Приазовье, а также в некоторых областях севера и запада, а в воскресенье снег пройдет уже во всех северных и западных регионах, на дорогах ожидается гололедица. Температура ночью 4-9 градусов мороза, на юге страны 0-5 градусов мороза; днем от 2 мороза до 3 градусов тепла. На Закарпатье без осадков; температура ночью 0-5 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла. Ветер в Украине преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

В Киеве в субботу синоптики не прогнозируют осадки, однако в воскресенье возможен небольшой снег. При этом на киевских дорогах будет по-прежнему очень скользко. В ночные часы столбик термометра будет опускаться до 9 градусов со знаком минус, в дневные часы синоптики прогнозируют от 2 градусов мороза до 3 градусов со знаком плюс. 



Теги: Донбасс, мороз, прогноз погоды
 
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