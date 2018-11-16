Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине повысили стоимость электронных виз

16.11.2018 21:19
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Начиная с 1 января 2019 года в Украине повысят стоимость оформления электронных виз до 85 долларов. 

Об этом говорится в  постановлении правительства от 14 ноября.

Отмечается, что Кабинет министров уже одобрил изменения в правила оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию, которыми предусматриваются новые процедуры начиная с 1 января.

В постановлении также указывается, что с января будет отменено оформление иностранцам туристических и деловых виз в пунктах пропуска через госграницу в международных аэропортах Борисполь, Жуляны и Одесса, так как им с апреля 2018 года Министерство иностранных дел централизованно оформляет электронные визы.

Стоимость электронной визы с 1 января вырастет на 20 долларов, то есть вместо 65 она будет стоить 85 долларов.

Также планируют расширить перечень оснований для оформления электронной визы. В дополнение к деловой и туристической цели въезда вводятся электронные визы для поездок в Украину с частной целью, для лечения, деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта, а также представителям СМИ.

Источник : https://zi.dn.ua 



Теги: Украина, стоимость, виза
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх