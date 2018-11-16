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Зима в Украине будет аномальной и с отклонениями от нормы: метеоролог раскрыла подробности по декабрю и январю
Несмотря на резкое ноябрьское похолодание, первый снег, дожди в регионах, предстоящая зима будет теплой.
Более того, и декабрь и январь для большинства регионов Украины пройдут с плюсовой, не характерной для этой поры, температурой воздуха, передает "Диалог.UA". О подробностях предстоящей зимы 2018-2019 "Украинской правде" рассказала завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Вера Балабух.
По ее словам, температура зимой будет аномальной, с отклонениями от общепринятой нормы. "Зима будет теплой. Средняя за месяц температура в декабре может быть на 1-2 градуса выше, чем в начале этого века.
Она будет плюсовая на территории Украины. Это где-то от +3... +4 в Сумской и Черниговской областях до +6... +7 градусов на юге Украины и Закарпатье", - обрадовала Балабух. Она также заявила, что январь будет еще теплее, чем декабрь. Примерно на 2-3 градуса выше климатической отметки. "Только в северных и северо-восточных областях останется минусовой. Это от -1 в Черниговской и Сумской областях до +5 и выше на юге", - предупредила Балабух. Пока невозможно дать точный прогноз относительно снега на Новый Год и Рождество.
Балабух добавляет, что при вышеуказанном прогнозе и озвученной плюсовой температуре возможны осадки. В виде дождя на юге, а на севере в виде снега, местами мокрого. Ранее появился контрастный прогноз погоды на предстоящие зимние праздники.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, зима, прогноз погоды
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