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Настоящее испытание: синоптики дали тревожный прогноз
Прогноз погоды в Украине на 17 ноября напомнит украинцам о приближении зимы — Гидрометцентр предупреждает о снижении температуры, пишет from-ua.
17 ноября по всей территории страны будет холодно. Несмотря на то, что днем температура еще будет подниматься выше ноля, ночью украинцы будут страдать от морозов. Больше всего ощутят на себе действие холодного воздуха жители севера страны, где синоптики обещают ночью до -8 градусов. На остальной территории страны в темное время суток будет не намного теплее — от -4 до -7 мороза. Самая высокая температура воздуха в эту субботу ожидается на Закарпатье. Там днем воздух прогреется до + 5-7 тепла, в других областях днем - от 0 до +3.
По прогнозам Гидрометцентра, 17 ноября в Донецкой и в Запорожской области пройдет мокрый снег, на Крымском полуострове — кратковременный дождь.
Ветер сегодня будет иметь северо-восточное направление, скорость — 3-8 м / с, на востоке и юге усиление ветра до 7-12 м / с.
Далее — подробный прогноз по регионам Украины
На западе Украины 17 ноября будет облачно и без осадков. Ночью температура снизится до -4 -6 мороза, днем - +1-3 тепла.
В Карпатах в эту субботу будет также солнечно, сухо и морозно. Ночная температура в горной местности -5-7, дневная + 1-3.
Холодным и без осадков будет день 17 ноября на севере Украины. Здесь, по прогнозам Гидрометцентра, ночью -6 -8 мороза, днем от 0 до +2 тепла.
На востоке, кроме Донецкой области, где синоптики прогнозируют мокрый снег, сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. -4-6 ночью, от 0 до +2 днем.
В центральных регионах Украины синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью -4-6, днем 0 + 2 тепла.
Солнечно и прохладно будет 17 ноября на юге. Мокрый снег возможен только на территории Запорожской области. Ночная температура -3-5, дневная 0 — +2.
+ 1-3 ночью, + 4-6 днем будет сегодня на Крымском полуострове. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь.
Погода в Киеве 17 ноября будет без осадков, но довольно прохладной. Ночью в столице -5-7 мороза, днем 0 + 2 тепла.
Центральная геофизическая обсерватория Украины сообщает, что самым теплым день 17 ноября в Киеве был в 2002 году — + 16,7 тепла, прохладнее всего было — в 1902 — -15.6 мороза.
По народному календарю сегодня — день Эрмея. Люди верили, что 17 ноября не стоит начинать никаких дел и без крайней надобности выходить из дома — день считался несчастливым.
Считалось, что на Эрмея по земле ходит нечистая сила, которая пытается зайти в дом, чтобы взять угли для огня. Поэтому 17 ноября нельзя было ничего давать из дома и оставлять свое жилище. На Эрмея закрывали двери и не приглашали в гости даже ближайшими родственников.
Народные приметы 17 ноября
Белые круги вокруг солнца — к метели.
Снег, который выпал на Эрмея, скоро растает.
Много мышей — зима будет лютой.
Теги: Донбасс, зима, похолодание, прогноз погоды
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