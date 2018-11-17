Настоящее испытание: синоптики дали тревожный прогноз

17.11.2018 19:17

Прогноз погоды в Украине на 17 ноября напомнит украинцам о приближении зимы — Гидрометцентр предупреждает о снижении температуры, пишет from-ua.

17 ноября по всей территории страны будет холодно. Несмотря на то, что днем ​​температура еще будет подниматься выше ноля, ночью украинцы будут страдать от морозов. Больше всего ощутят на себе действие холодного воздуха жители севера страны, где синоптики обещают ночью до -8 градусов. На остальной территории страны в темное время суток будет не намного теплее — от -4 до -7 мороза. Самая высокая температура воздуха в эту субботу ожидается на Закарпатье. Там днем ​​воздух прогреется до + 5-7 тепла, в других областях днем - от 0 до +3.

По прогнозам Гидрометцентра, 17 ноября в Донецкой и в Запорожской области пройдет мокрый снег, на Крымском полуострове — кратковременный дождь.

Ветер сегодня будет иметь северо-восточное направление, скорость — 3-8 м / с, на востоке и юге усиление ветра до 7-12 м / с.

Далее — подробный прогноз по регионам Украины

На западе Украины 17 ноября будет облачно и без осадков. Ночью температура снизится до -4 -6 мороза, днем - +1-3 тепла.

В Карпатах в эту субботу будет также солнечно, сухо и морозно. Ночная температура в горной местности -5-7, дневная + 1-3.

Холодным и без осадков будет день 17 ноября на севере Украины. Здесь, по прогнозам Гидрометцентра, ночью -6 -8 мороза, днем ​​от 0 до +2 тепла.

На востоке, кроме Донецкой области, где синоптики прогнозируют мокрый снег, сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. -4-6 ночью, от 0 до +2 днем.

В центральных регионах Украины синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью -4-6, днем 0 + 2 тепла.

Солнечно и прохладно будет 17 ноября на юге. Мокрый снег возможен только на территории Запорожской области. Ночная температура -3-5, дневная 0 — +2.

+ 1-3 ночью, + 4-6 днем будет сегодня на Крымском полуострове. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь.

Погода в Киеве 17 ноября будет без осадков, но довольно прохладной. Ночью в столице -5-7 мороза, днем 0 + 2 тепла.

Центральная геофизическая обсерватория Украины сообщает, что самым теплым день 17 ноября в Киеве был в 2002 году — + 16,7 тепла, прохладнее всего было — в 1902 — -15.6 мороза.

По народному календарю сегодня — день Эрмея. Люди верили, что 17 ноября не стоит начинать никаких дел и без крайней надобности выходить из дома — день считался несчастливым.

Считалось, что на Эрмея по земле ходит нечистая сила, которая пытается зайти в дом, чтобы взять угли для огня. Поэтому 17 ноября нельзя было ничего давать из дома и оставлять свое жилище. На Эрмея закрывали двери и не приглашали в гости даже ближайшими родственников.

Народные приметы 17 ноября

Белые круги вокруг солнца — к метели.

Снег, который выпал на Эрмея, скоро растает.

Много мышей — зима будет лютой.