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Смертельная инфекция: Польша закроет двери перед заробитчанами
Польша ограничит въезд заробитчан поскольку в стране разгулялась страшная инфекция. Власть будет требовать у иностранцев пройти вакцинацию от кори, пишет t.topfacts.top
Министр здоровья Лукаш Шумовский подтвердил, что в его ведомстве идет работа над проектом, что запрещать в’въезд в Польшу непривитым гражданам третьих государств, - передает "Польское радио".
"Польские граждане в безопасности. Вакцинация более 95% защищает нас от эпидемии", - заверил министр Лукаш Шумовский.
Также главный санитарный инспектор Ярослав Пинкас сказал, что у Польши "есть корь, занесенный из-за границы, а своего кору мы уже несколько лет". Он тоже выразил надежду, что "удастся сохранить статус страны, свободной от кори".
Также польская власть потребует роюити прививки тем иностранцам, которые находятся на территории страны в течение длительного времени.
Особенно остро вопрос с вакцинацией стоит в отношении лиц, работающих с детьми.
"Сейчас мы совместно с министром внутренних дел и администрации работаем над проработкой каких-то рациональных правил. Однако это должно происходить очень тактично", - сказал главный санитарный инспектор.
Добавим, детей, которые не имеют необходимых прививок не допустят к учебному процессу. Соответствующее заявление сделали в Министрестве здравоохранения Украины. Исключением может быть лишь противопоказания врача против вакцинации отдельного ребенка.
Теги: Донбасс, Польша, запрет, инфекция, заработок, въезд
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