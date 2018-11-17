У кого из пенсионеров больше всего увеличилась пенсия

17.11.2018 21:47

За минувший год средняя пенсия в Украине выросла на 36% с 1 828 грн до 2 479 грн. По данным Офиса по финансовому и экономическому анализу в Верховной Раде, за три года до этого (с 2013 по 2016 г.) наблюдался ежегодный рост не более, чем на 10%.

Об этом сообщают "Финансовые новости"

Так, за последние пять лет больше всего увеличились пенсии у судей и военнослужащих. За этот же период незначительно сократились пенсии у депутатов.

К примеру, пенсия судьи в 2013 году составляла порядка 12 тыс. грн, а уже в первом полугодии 2018-го превысила 25 тыс. грн. Три тыс. человек получают данную пенсию.

Что касается военнослужащих, в 2013 году средняя пенсия у них составляла 2 тыс. 373 грн. По состоянию на первое полугодие 2018-го – 4 тыс. 206 грн. Более 600 тыс. человек получает такую пенсию.

У нарлепов отмечается незначительное уменьшение. С 15,3 тыс. грн (по состоянию на 2013 год) до 15,1 тыс. гривен (по итогам 2017-го). Такую пенсию сейчас получает тысяча человек.

Вместе с тем общее количество пенсионеров в Украине сократилось на 2,1 млн.

Для сравнения. По данным за І полугодие 2018 года:

Средняя пенсия по возрасту – 2 тыс. 479 грн. Получает 10,5 млн граждан.

Социальная пенсия, которую получают те, у кого нет минимального страхового стажа, – 1 тыс. 500 гривен. Получает 121 тыс. человек.

Пенсии для «чернобыльцев» – 3 тыс. 800 грн. Получает 81 тыс. чел