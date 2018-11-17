В Украине создали БТР из натовской стали

17.11.2018 17:54

Украинские конструкторы удивили новым БТР с экспериментальным корпусом из бронированной стали производства одной из стран НАТО.

Об этом сообщается на сайте Укроборонпрома, передает apostrophe.ua.

"Экспериментальный корпус, для изготовления которого было необходимо сварить более 1800 отдельных деталей, из которых почти 1000 - бронированные, в ближайшее время будет направлен на полигон для проведения испытаний под контролем Министерства обороны Украины. Для этого корпус будет обстрелян с минимальных дистанций из различного вооружения, в частности, крупнокалиберного пулемета", - говорится в сообщении.