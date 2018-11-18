Янукович не сможет сказать свое последнее слово. Очень тяжелая травма,— адвокат

18.11.2018 11:29

Экс-президент Украины Виктор Янукович действительно получил тяжелую травму и находится в одной из больниц Москвы. Об этом сообщил один из его адвокатов Александр Горошинский, пишет ДонПресс.

По его словам, из-за травмы Янукович не сможет выступить со своим последним словом в суде о государственной измене в Киеве.

«Я встретился с ним в больнице. Диагноз точно сказать не могу, это будет некорректно. Но травма достаточно тяжелая и он не может двигаться»,— рассказал адвокат.

Он также уточнил, что травма носит спортивный характер.

Ранее информацию о госпитализации Януковича распространили российские СМИ — по их сведениям экс-президент травмировался во время игры в теннис.