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Ревущие танки в клубах дыма и сокрушительные удары: ВСУ атаковали армию агрессора
Танкисты ВСУ на учениях феерически отработали отражение масштабной атаки гибридной армии РФ. Великолепные кадры учений танковых подразделений ВСУ обнародовали в Facebook волонтеры проекта "Вернись живым", передает "Диалог.UA".
"Украинские танки ревут, преодолевают водные преграды и оставляют после себя клубы дыма. Они, "мишки", всегда готовы уничтожать врага на своей земле", - так описали происходящее волонтеры. Учения прошли на Донбассе, практически под самым носом у врага. Согласно легенде, тот пытался прорвать передний край обороны ООС. Бойцы ВСУ не только мастерски отбили наступление противника, но и заняли свои территории в соответствии с "Минском". "Украинские танкисты работали в парах, стреляли на дальнее расстояние, прикрывали друг друга и отработали эвакуацию подбитой техники", - рассказали в "Вернись живым", уточнив, что учения прошли на самом высоком уровне. "Украинская армия в очередной раз показала: враг, пришедший на нашу землю, будет уничтожен", - констатировали волонтеры, продемонстрировав кадры важных учений.
Теги: Донбасс, атака, танки, ВСУ
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