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Синоптик порадовала украинцев прогнозом погоды

18.11.2018 21:04
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Синоптик порадовала украинцев прогнозом погоды

Синоптики порадовали прогнозом погоды на новую рабочую неделю. Циклон из Средиземноморья, который должен был 21−22 ноября принести с собой существенное ухудшение погоды, отменяется. Непогода возможна 19 ноября лишь в западных, южных и местами в центральных областях, 20 ноября — на востоке Украины. 21 ноября ожидается небольшой снег в западных регионах. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Новая неделя начнется снежной погодой на юге и в центре, а также в Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях. Ожидается мокрый снег, переходящий в дождь, налипание мокрого снега, гололедица. На юге днем сильный ветер с порывами до 15−20 м/с.
Температура ночью −4…−9°, днем от -1° до +4°. Чуть теплее будет на западе и юге. Там ожидается 0…-5° ночью и +5…+10° днем.



Теги: Донбасс, снегопад, прогноз погоды
 
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