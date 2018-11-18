В России вспыхнул крупный скандал вокруг "Крымского моста": неприятная правда вызвала возмущение россиян

18.11.2018 17:00

Оккупация Крыма закончилась еще одним крупным позором для России, о чем в социальных сетях пишут даже сами россияне. Посвященные захвату украинского полуострова сразу два фильма "Крымский мост" Тиграна Кеосаяна и "Крым" Алексея Пиманова вышли в лидеры антирейтинга на сайте "КиноПоиск", пишет Диалог.UA.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил главный оппонент российского президента Путина Алексей Навальный. Более того, Навальный подчеркнул, что оба фильма были профинансированы из российского бюджета на деньги российских налогоплательщиков, однако пропагандистский эффект получился нулевым. Он отметил, что на оба фильма про прославление российской оккупации Крыма Кремль из бюджета выделил 600 млн рублей, однако в результате были созданы "два худших фильма в истории кино". "Очень показательно. В антирейтинге "Кинопоиска" есть два лидера: "Крымский мост" Тиграна Кеосаяна и "Крым" Алексея Пиманова. Оба фильма полностью оплачены из бюджета, нашими деньгами. Получается, что мы с вами отдали более 600 млн рублей за два худших фильма в истории кино", - написал он.