- На военном полигоне под Ровно прогремел взрыв20:39
- "Украина может остаться без водоснабжения", - Укрводоканалэкология сообщила тревожные новости19:43
- Где воевал этот усиленный батальон? Более 700 прокуроров получили статус участников АТО18:13
- Стало известно, на сколько увеличится госбюджет после повышения цены на газ17:45
- Украина вымирает: смертность вдвое превысила рождаемость17:20
- До -11 и сильный ветер: стало известно, в какие регионы Украины вот-вот придет зима17:03
- В бюджет заложены неадекватные средства на поддержку переселенцев16:22
- Стало известно, за что Бойко и Левочкина исключили из «Оппозиционного блока»14:34
- Украинский танцор будет защищать Путина12:09
- Росія "склепала" ще дві справи проти українських військових11:44
Эксперты прогнозируют глобальный обвал биткоина
Эксперты: Обвал биткоина только начинается, курс – на 1500 долларов. Падение курса биткоина только начинается, стоимость главной криптовалюты может опуститься до 1,5 тыс. долларов за токен.
Такой прогноз озвучили аналитики Bloomberg Intelligence, – передает Сегодня.
“Аналитики прогнозируют, что цена может упасть до 1,5 тыс. долларов, что будет означать еще одно падение более чем на 70% от текущих уровней”, -пишет Bloomberg.
Биткоин в 2018 году потерял более 60% стоимости. Вместе с главной криптовалютой “посыпались” и альткоины, включая XRP (Ripple) и Bitcoin Cash.
Специалисты напомнили, что от падения биткоина страдают и производители компьютерной техники. Так, доход Nvidia резко упал без майнингового ажиотажа. С начала октября-2018 акции компании демонстрируют нисходящую динамику.
“Снижение цены акций Nvidia отражает будущее, когда спрос на криптовалюты обвалится”, – считает Питер Майлоу, главный специалист по инвестициям в Creative Planning.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Донбасс, обвал, биткоин
- Обвал рубля: есть новый рекорд
- ЕС может выделить почти 120 миллионов евро на поддержку украинских реформ
- "Все жизненное проявляется через физическое: немного футбола, много секса, еще больше насилия" - западные СМИ о Донбассе
- Донецкий губернатор: Строительство дорог для Евро - это хорошо, но ремонтировать старые тоже надо
- Дончан избавят от ловушки "Западного" автовокзала
- На Донеччині стався обвал стіни двоповерхівки
- Мы покажем вам "ад": наемники Донбасса собираются в РФ - угроза для Кремля начинает нарастать21:07
- В Луганске пьяный водитель въехал в дерево: есть пострадавшие20:11
- На Донбассе боевики уничтожили свой беспилотник и сожгли автомобиль офицера19:14
- Соцсети потрясены произошедшим на "инаугурации" Пушилина в Донецке: видео с Аксеновым из Крыма на сцене. ВИДЕО18:46
- В Мариуполе откроется музей под открытым небом «Обереги Украины»16:45
- В бюджет заложены неадекватные средства на поддержку переселенцев16:22
- Во время ипытаний оружия в ОРДЛО сгорело авто начальника разведки — ГУР Минобороны16:06
- Включение "ДНР" в состав России: Пушилин сделал скандальное заявление прямо во время "инаугурации" в Донецке15:42
- В Донецке боевики «ДНР» перекрыли центр города15:21
- В ОРЛО насмерть замерзла 63-летняя женщина14:57
- Мы покажем вам "ад": наемники Донбасса собираются в РФ - угроза для Кремля начинает нарастать21:07
- На военном полигоне под Ровно прогремел взрыв20:39
- В Луганске пьяный водитель въехал в дерево: есть пострадавшие20:11
- "Украина может остаться без водоснабжения", - Укрводоканалэкология сообщила тревожные новости19:43
- На Донбассе боевики уничтожили свой беспилотник и сожгли автомобиль офицера19:14
- Соцсети потрясены произошедшим на "инаугурации" Пушилина в Донецке: видео с Аксеновым из Крыма на сцене. ВИДЕО18:46
- Где воевал этот усиленный батальон? Более 700 прокуроров получили статус участников АТО18:13
- Стало известно, на сколько увеличится госбюджет после повышения цены на газ17:45
- Украина вымирает: смертность вдвое превысила рождаемость17:20
- До -11 и сильный ветер: стало известно, в какие регионы Украины вот-вот придет зима17:03
- Тамада, букет, авто: Сколько стоит пожениться в Мариуполе10:11
- Что нельзя делать в церковные праздники19:00
- Названо одно из самых полезных лакомств для кишечника18:02
- Где дают кредит без работы17:23
- Этот напиток лучше всего подходит для холодного времени года14:50
- Важные годы в жизни каждого знака зодиака09:15
- Медики назвали самое полезное время для пробуждения07:01
- Какие знаки Зодиака настоящие исчадия ада19:34
- Что должно быть на новогоднем столе-201918:19
- Новый год без Оливье? Сколько сейчас стоит приготовить популярное блюдо17:43
- Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября 2018 года
- Не пускать в "Л/ДНР" даже свет и воду: в США хотят закрыть "границу", спровоцировав бунт против оккупантов РФ
- Стало известно, какой «оклад» получает из «бюджета республики» вдова Захарченко
- «Расстреливают репрессированных?». Дончане сообщают о стрельбе в Калининском районе
- Як сніг "засипав" "націоналізовану" "Донбас Арену" в окупованому Донецьку
- Стало известно о страшных пытках и мучениях людей на КПВВ НВФ под Марьинкой
- Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина
- Под Торезом перекрыта трасса. Взрывы продолжаются
- В Украине будет создана новая база переселенцев
- Замерзающие жители Луганска боевикам: "Не говорите нам теперь о "плохой" Украине, она над нами так не издевалась"