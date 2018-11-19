- Пушилин рассказал, как будет строить «экономику ДНР»22:19
- Зарплаты по-новому: как разбогатеют украинцы в 2019-м21:51
- Пушилин о возвращении в Украину: «Нас ждет геноцид, зачистка и уничтожение»21:30
- Успех в 2019 году: каким знакам Зодиака повезет, гороскоп Павла Глобы21:15
- "Зимнее безобразие" продолжается: регионы Украины попали в зону мощного циклона – появился прогноз на ближайшие дни20:51
- Субвенции на жилье для переселенцев: Сколько купят квартир и в каких городах20:38
- Почему Пушилин не намерен церемониться с народом20:23
- Адресность субсидий: Рева призвал «заробитчан» из Украины декларировать доходы20:05
- Падающая нефть больно ударила по России: уже в декабре Путина ждет неприятный "сюрприз" 19:48
- В кровопролитных боях с террористами ВСУ понесли нелетальные потери: боевая сводка 19:35
Комфортно в Европу. Как обновляется украинская железная дорога?
Пожалуй, в Украине не найдется человека, который хотя бы раз в жизни не путешествовала поездом. Железнодорожные пути простираются на 20 000 километров и охватывают своей сетью всю территорию страны. Ежегодно железная дорога перевозит миллионы пассажиров и для комфортных путешествий требует значительной модернизации. Какие улучшения обещают в Укрзализныце, и что уже изменилось, исследовал Центр общественного мониторинга и контроля.
Горячее питание и индивидуальные кондиционеры
Весной 2018 года Укрзализныця подала в Министерство инфраструктуры проект разделения поездов на три класса: комфорт, стандарт и эконом. Они будут отличаться качеством услуг и скорости движения, то есть пассажир будет платить большую цену за комфортную поездку.
«Идея в том, что если пассажир покупает билет на поезд класса комфорт, он получит новый вагон (срок службы до 10 лет), биотуалеты, кондиционер и тому подобное. Это будет полный пакет услуг. Мы предполагаем, что в поездах класса комфорт будут только купе и СВ-вагоны», – пояснил начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования Укрзализныци Александр Красноштан.
Среди преимуществ «комофортних» поездов будет, например, индивидуальное регулирование температуры в купе. Также горячее питание, которое с лета тестируется в четырех ночных поездах.
По словам Красноштана, скорость комфортных поездов будет не менее 70 км/ч, и они будут иметь удобный график отправления-прибытия.
Между тем поезда класса «стандарт» будут состоять из вагонов в возрасте 10-20 лет. Они будут иметь кондиционеры и биотуалеты, но двигаться медленнее 70 км/ч. Все старые вагоны УЗ сформируют эконом-класс: в основном это будут плацкартные вагоны без кондиционеров и биотуалетов.
В Укрзализныце отмечают, что изменения призваны уравновесить качество и цену услуг. Впрочем, гарантируют, что путешествия по железной дороге будут доступны всем. Если по маршруту курсирует только один поезд, то он будет класса «эконом». При этом цену на эконом-класс, как и раньше, будет определять правительство, а вот тарифы на «комфорт» и «стандарт» будет регулировать уже сама Укрзализныця. По словам Александра Красноштана, билет «комфортного» поезда будет примерно в 2,5 раза выше, чем эконом-класса. Например, сейчас место в купе ночного поезда во Львов стоит около 500 грн, а в дневном плацкарте – 125 грн.
Масштабное обновление
По данным Укрзализныци, сегодня для пассажирских перевозок она использует около 3 тысяч вагонов. Средний возраст парка – 29 лет. Все пассажирские вагоны оборудованы системой вентиляции, а 42% – имеют кондиционеры. Также 15% вагонов имеют систему видеонаблюдения. Доля вагонов комфорт-класса, то есть младше 10 лет, сейчас составляет 5%. Однако УЗ имеет амбициозные планы по модернизации. За следующие 5 лет предприятие собирается обновить 45% парка пассажирских вагонов.
В этом году Укрзализныця капитально отремонтировала 46 пассажирских вагонов и еще 53 планирует модернизировать до конца года. Кроме того, в 2018 году Крюковский завод получил заказ на производство 54 пассажирских вагонов. Первые поставки ожидаются уже через несколько месяцев. Новые и отремонтированные вагоны будет легко узнать: они окрашены в корпоративные сине-белые цвета компании, а также имеют новый логотип Укрзализныци.
Кроме того, в этом году Украина получила 15 локомотивов американской компании General Electric. Соглашение на поставку 225 современных экологических тепловозов в течение 15 лет было подписано в феврале 2018 при участии Президента Украины Петра Порошенко. В Укрзализныце говорят, что американские локомотивы будут курсировать на мелитопольском, николаевском и мариупольском направлениях.
Поездом в Европу
За последний год Укрзализныця зафиксировала настоящий бум международных перевозок. Благодаря безвизовому режиму с ЕС пассажиропоток в этом направлении вырос более чем в два раза и впервые превысил популярность российского направления.
«Украинцы выбирают Европу! Это убедительно доказывает статистика. По данным Укрзализныци, пассажиропоток в поездах в Европу превышает поток в РФ, который десятилетиями был главным зарубежным направлением для украинцев. Безвиз действует!» – прокомментировал новость Президент Петр Порошенко.
Собственно, пассажиры могут путешествовать по железной дороге в 8 стран Европы: Польшу, Венгрию, Австрию, Румынию, Словакию, Болгарию, Литву и Латвию. Самыми популярными европейскими направлениями являются Перемышль, Кошице, Варшава, Рига и Вена. Лидер среди них – «Интерсити» Киев-Перемышль. Билеты на этот маршрут разлетаются очень быстро.
Перспективным направлением, по мнению Укрзализныци, является новый поезд «Четыре столицы» №31/32 Киев-Минск-Вильнюс-Рига. По словам главы УЗ Евгения Кравцова, первый рейс поезда был заполнен на 55%, что является достаточно высоким показателем.
Александр Красноштан считает, что популярность европейских поездов объясняется преимуществами в перевозке багажа. По его словам, Укрзализныця позволяет перевозить до 36 кг багажа бесплатно. Поэтому в планах руководства УЗ – дальнейшее расширение европейских маршрутов. В частности, железнодорожники размышляют над восстановлением поезда из Киева в Берлин, а также увеличением количества «Интерсити» в Перемышль.
Стоит отметить, что на международных рейсах будут курсировать только «комфортные» поезда. Мининфраструктуры пока не одобрило «классовость» вагонов, однако в УЗ ожидают, что новые правила начнут действовать уже в начале зимы.
Материал Центра общественного мониторинга и контроля
Теги: Украина, Донбасс, Европа, поезд, железная дорога
- "Плана Маршалла ждать не стоит" - Украина должна фокусироваться на реформах и улучшении условий для бизнеса - эксперт
- В Донбассе обменялись опытом лидеры качества Украины и Европы
- Готовьте ваши денежки. Стоимость проезда в новых скоростных поездах будет зашкаливать
- В Европе назван рецепт спасения Украины
- Наши рынки "рванули" в Европу
- "Укрзализниця" уменьшила стоимость билетов на поездах Hyundai
- Пушилин рассказал, как будет строить «экономику ДНР»22:19
- Пушилин о возвращении в Украину: «Нас ждет геноцид, зачистка и уничтожение»21:30
- Субвенции на жилье для переселенцев: Сколько купят квартир и в каких городах20:38
- Почему Пушилин не намерен церемониться с народом20:23
- В кровопролитных боях с террористами ВСУ понесли нелетальные потери: боевая сводка 19:35
- Оккупационные «власти ДНР» пугают людей «военными сборами»18:20
- В центре оккупированного Донецка боевики перекроют движение автомобилей: ходит только общественный транспорт 17:30
- Где дают кредит без работы17:23
- Часть ОРДО временно останется без телевидения17:03
- "ДНР" хочет отбирать квартиры украинцев в оккупированном Донецке: Ходаковский рассказал, у кого заберут жилье16:45
- Пушилин рассказал, как будет строить «экономику ДНР»22:19
- Зарплаты по-новому: как разбогатеют украинцы в 2019-м21:51
- Пушилин о возвращении в Украину: «Нас ждет геноцид, зачистка и уничтожение»21:30
- Успех в 2019 году: каким знакам Зодиака повезет, гороскоп Павла Глобы21:15
- "Зимнее безобразие" продолжается: регионы Украины попали в зону мощного циклона – появился прогноз на ближайшие дни20:51
- Субвенции на жилье для переселенцев: Сколько купят квартир и в каких городах20:38
- Почему Пушилин не намерен церемониться с народом20:23
- Адресность субсидий: Рева призвал «заробитчан» из Украины декларировать доходы20:05
- Падающая нефть больно ударила по России: уже в декабре Путина ждет неприятный "сюрприз" 19:48
- В кровопролитных боях с террористами ВСУ понесли нелетальные потери: боевая сводка 19:35
- Что нельзя делать в церковные праздники19:00
- Названо одно из самых полезных лакомств для кишечника18:02
- Где дают кредит без работы17:23
- Этот напиток лучше всего подходит для холодного времени года14:50
- Важные годы в жизни каждого знака зодиака09:15
- Медики назвали самое полезное время для пробуждения07:01
- Какие знаки Зодиака настоящие исчадия ада19:34
- Что должно быть на новогоднем столе-201918:19
- Новый год без Оливье? Сколько сейчас стоит приготовить популярное блюдо17:43
- Новогодний стол: этот предмет привлекает в дом бедность15:17
- Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября 2018 года
- Не пускать в "Л/ДНР" даже свет и воду: в США хотят закрыть "границу", спровоцировав бунт против оккупантов РФ
- «Расстреливают репрессированных?». Дончане сообщают о стрельбе в Калининском районе
- Як сніг "засипав" "націоналізовану" "Донбас Арену" в окупованому Донецьку
- Стало известно о страшных пытках и мучениях людей на КПВВ НВФ под Марьинкой
- Под Торезом перекрыта трасса. Взрывы продолжаются
- Замерзающие жители Луганска боевикам: "Не говорите нам теперь о "плохой" Украине, она над нами так не издевалась"
- В Украине будет создана новая база переселенцев
- Ужасные километровые очереди. В соцсети показали фото с КПВВ «Еленовка»
- Чтобы слушались, как собаки: раскрыта цель Москвы в ликвидации Захарченко. ВИДЕО