Комфортно в Европу. Как обновляется украинская железная дорога?

19.11.2018 14:35

Пожалуй, в Украине не найдется человека, который хотя бы раз в жизни не путешествовала поездом. Железнодорожные пути простираются на 20 000 километров и охватывают своей сетью всю территорию страны. Ежегодно железная дорога перевозит миллионы пассажиров и для комфортных путешествий требует значительной модернизации. Какие улучшения обещают в Укрзализныце, и что уже изменилось, исследовал Центр общественного мониторинга и контроля.

Горячее питание и индивидуальные кондиционеры

Весной 2018 года Укрзализныця подала в Министерство инфраструктуры проект разделения поездов на три класса: комфорт, стандарт и эконом. Они будут отличаться качеством услуг и скорости движения, то есть пассажир будет платить большую цену за комфортную поездку.

«Идея в том, что если пассажир покупает билет на поезд класса комфорт, он получит новый вагон (срок службы до 10 лет), биотуалеты, кондиционер и тому подобное. Это будет полный пакет услуг. Мы предполагаем, что в поездах класса комфорт будут только купе и СВ-вагоны», – пояснил начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования Укрзализныци Александр Красноштан.

Среди преимуществ «комофортних» поездов будет, например, индивидуальное регулирование температуры в купе. Также горячее питание, которое с лета тестируется в четырех ночных поездах.

По словам Красноштана, скорость комфортных поездов будет не менее 70 км/ч, и они будут иметь удобный график отправления-прибытия.

Между тем поезда класса «стандарт» будут состоять из вагонов в возрасте 10-20 лет. Они будут иметь кондиционеры и биотуалеты, но двигаться медленнее 70 км/ч. Все старые вагоны УЗ сформируют эконом-класс: в основном это будут плацкартные вагоны без кондиционеров и биотуалетов.

В Укрзализныце отмечают, что изменения призваны уравновесить качество и цену услуг. Впрочем, гарантируют, что путешествия по железной дороге будут доступны всем. Если по маршруту курсирует только один поезд, то он будет класса «эконом». При этом цену на эконом-класс, как и раньше, будет определять правительство, а вот тарифы на «комфорт» и «стандарт» будет регулировать уже сама Укрзализныця. По словам Александра Красноштана, билет «комфортного» поезда будет примерно в 2,5 раза выше, чем эконом-класса. Например, сейчас место в купе ночного поезда во Львов стоит около 500 грн, а в дневном плацкарте – 125 грн.

Масштабное обновление

По данным Укрзализныци, сегодня для пассажирских перевозок она использует около 3 тысяч вагонов. Средний возраст парка – 29 лет. Все пассажирские вагоны оборудованы системой вентиляции, а 42% – имеют кондиционеры. Также 15% вагонов имеют систему видеонаблюдения. Доля вагонов комфорт-класса, то есть младше 10 лет, сейчас составляет 5%. Однако УЗ имеет амбициозные планы по модернизации. За следующие 5 лет предприятие собирается обновить 45% парка пассажирских вагонов.

В этом году Укрзализныця капитально отремонтировала 46 пассажирских вагонов и еще 53 планирует модернизировать до конца года. Кроме того, в 2018 году Крюковский завод получил заказ на производство 54 пассажирских вагонов. Первые поставки ожидаются уже через несколько месяцев. Новые и отремонтированные вагоны будет легко узнать: они окрашены в корпоративные сине-белые цвета компании, а также имеют новый логотип Укрзализныци.

Кроме того, в этом году Украина получила 15 локомотивов американской компании General Electric. Соглашение на поставку 225 современных экологических тепловозов в течение 15 лет было подписано в феврале 2018 при участии Президента Украины Петра Порошенко. В Укрзализныце говорят, что американские локомотивы будут курсировать на мелитопольском, николаевском и мариупольском направлениях.

Поездом в Европу

За последний год Укрзализныця зафиксировала настоящий бум международных перевозок. Благодаря безвизовому режиму с ЕС пассажиропоток в этом направлении вырос более чем в два раза и впервые превысил популярность российского направления.

«Украинцы выбирают Европу! Это убедительно доказывает статистика. По данным Укрзализныци, пассажиропоток в поездах в Европу превышает поток в РФ, который десятилетиями был главным зарубежным направлением для украинцев. Безвиз действует!» – прокомментировал новость Президент Петр Порошенко.

Собственно, пассажиры могут путешествовать по железной дороге в 8 стран Европы: Польшу, Венгрию, Австрию, Румынию, Словакию, Болгарию, Литву и Латвию. Самыми популярными европейскими направлениями являются Перемышль, Кошице, Варшава, Рига и Вена. Лидер среди них – «Интерсити» Киев-Перемышль. Билеты на этот маршрут разлетаются очень быстро.

Перспективным направлением, по мнению Укрзализныци, является новый поезд «Четыре столицы» №31/32 Киев-Минск-Вильнюс-Рига. По словам главы УЗ Евгения Кравцова, первый рейс поезда был заполнен на 55%, что является достаточно высоким показателем.

Александр Красноштан считает, что популярность европейских поездов объясняется преимуществами в перевозке багажа. По его словам, Укрзализныця позволяет перевозить до 36 кг багажа бесплатно. Поэтому в планах руководства УЗ – дальнейшее расширение европейских маршрутов. В частности, железнодорожники размышляют над восстановлением поезда из Киева в Берлин, а также увеличением количества «Интерсити» в Перемышль.

Стоит отметить, что на международных рейсах будут курсировать только «комфортные» поезда. Мининфраструктуры пока не одобрило «классовость» вагонов, однако в УЗ ожидают, что новые правила начнут действовать уже в начале зимы.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля