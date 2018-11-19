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Курс доллара резко изменится под елку: как глупость правительства уничтожает гривну
К концу декабря 2018 году курс доллара по отношению к гривне составит около 29,5-30 грн/$
Такое мнение высказал экономист Виктор Скаршевский в Facebook.
«В ноябре-декабре в 2016 и 2017 годах гривна девальвировала на 5%. Перенесем эту тенденцию на 2018 год, и получим курс доллара к концу декабря в районе 29,5-30 грн/$», — считает экономист.
Скаршевский выделяет несколько возможных причин таких курсовых колебаний:
Во-первых, уже сейчас, а не в перспективе, начала ухудшаться внешнеэкономическая конъюнктура (металл, зерновые, химия) и стремительно увеличивается дефицит торгового баланса Украины (на 30% по отношению к 2017 году и в 3,5 раза — с 2015);
Во-вторых, доллар укрепляется на мировых рынках;
В-третьих, ожидаемая сумма вывода дивидендов нерезидентами в 2 раза выше, чем в прошлом году — $3,5 млрд в 2019 году против $1,7 млрд в 2018. К сожалению, это логично и предсказуемо, учитывая текущий инвестиционный климат в Украине. Не удивительно, что и приток прямых иностранных инвестиций в Украину в текущем году сократился в полтора раза;
В-четвертых, сезонная глупость правительства. В декабре расходы бюджета будут в 2-3 раза выше, чем в среднемесячные расходы по году. Ведь расходы государственного бюджета на данный момент недофинансированы на 65 млрд грн. Добавим к этому хроническое недофинансирование расходов местных бюджетов;
В-пятых, правительство заинтересовано в более слабой гривне, потому что 40% доходной части госбюджета зависит от обменного курса. Как только, со второй половины июля 2018 года, увеличились темпы девальвации, так сразу с июля начал выполняться план по таможенным платежам. Не борьба с контрабандой, а девальвация помогает наполнять бюджет.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, доллар, гривня, курс валют
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