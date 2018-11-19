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Нагрянет мощный антициклон: синоптик уточнила прогноз погоды на ближайшие дни
На юге, в центре и на западе Украины сегодня, 19 ноября, ожидаются сложные погодные условия: прогнозируется дождь мокрый снег, вероятно налипание мокрого снега, гололед и гололедица. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, непогода ближайшей ночью будет наблюдаться на юге и в центре.
Завтра в дневные часы влажная погода с осадками предполагается на юго-востоке Украины. Большая часть областей окажется в зоне влияния северного, скандинавского антициклона, в связи с чем серьезных осадков не ожидается. «Прогнозируемые циклон и неблагоприятная погода 21-22 ноября не смогли преодолеть влияние мощного антициклона. Поэтому дождь и снег в столице пока отменяются», - добавила она.
Тем временем в Гидрометцентре сообщили, что 20 ноября температура ночью 1-6 мороза, днем от 2 мороза до 3 тепла, на Закарпатье 5-10 тепла; на юге нашей страны на протяжении суток от 1 мороза до 4 тепла. Ветер восточного и северо-восточного направления, 7-12 м/с, на юге и востоке страны местами порывы 15-20 м/с.
Теги: Донбасс, погода, мороз
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