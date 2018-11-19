Наступит истерия: Украину предупредили о катастрофе из-за краха РФ

19.11.2018 07:15

Падение цены на нефть до $65 за баррель не сможет обрушить российскую экономику, более того, Украине это будет не выгодно.

"Это, конечно, какой-то топ-секреты нашей страны, мало кто знает, что у нас на самом деле с деньгами, что у нас с запасами. Вы понимаете, даже хорошие специалисты ошиблись в оценке российской экономики, она оказалась значительно более стабильной, чем люди думают. Нравится это или нет, но она пережила падение цен на нефть, очень болезненные санкции и так далее", – сказал в комментарии OBOZREVATEL российский оппозиционный политик Леонид Гозман.

Он отмети, что хоть и проблемы с экономикой в России существуют, все же она находится на плаву, и падения цен на нефть не сможет ее обрушить, хотя создаст некие сложности.

"Но есть и другой момент. Я абсолютно понимаю негативное отношение украинцев к россиянами, было бы странно, если бы их не было, но нужно понимать, что если у нас будет настоящий коллапс, то Украине тоже мало не покажется. Потому что страна в коллапсе начнет делать такие истерические движения, а мы с вами соседи, а ядерного оружия у нас много, и вообще армия достаточно мощная. И как ни странно, наш общий с вами интерес состоит в том, чтобы российская экономика не лопнула", – заявил Гозман.