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НАТО берет под контроль Черное море, России подготовили жесткий ответ: что случилось
НАТО усилит свое присутствие в Черном море и в Прибалтике, Альянс выделит необходимые ресурсы для ослабления российских сил в соответствующих регионах
Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook председателя постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО, народного депутата Ирины Фриз.
Так, в НАТО рассмотрели предложенные Украиной правки в резолюцию организации.
«На Комитете по вопросам обороны и безопасности NATO ParliamentaryAssembly/ Assembléeparlementairedel’OTAN Андрей Левус и Юрий Береза представили и защитили внесенную нашей делегацией правку в резолюцию «Усиление натовских сил сдерживания на востоке» по обеспечению устойчивости и готовности усиленного дальнейшего присутствия НАТО в Прибалтике, Польше и Черном море», — говорится в сообщении.
Что касается Крыма, то в документе отмечается: выделить необходимые ресурсы для ослабления российских систем А2/AD, которые расположены на территории стран Балтии в Калининграде и Черноморском регионе в Крыму, с помощью таких средств как приобретение передовых истребительных реактивных самолетов, систем препятствий и ракетных систем высокой точности.
В то же время, комитет единогласно поддержал резолюцию к докладу «Противодействие гибридным угрозам России» совместно с внесенной правкой, что касается Крыма.
«В резолюции к докладу Лорда Джоплинга «Противодействие гибридным угрозам России» учтен новый параграф, который был внесен нашей делегацией. Его смысл такой: осуждая незаконное строительство Керченского моста Россией, а также политику России в отношении избирательного отказа в доступе и безосновательной задержке украинских и международных судов в Азовском море, сильно обеспокоены новыми угрозами безопасности, экономике и экологии в регионе», — отметила глава делегации.
Теги: Россия, Донбасс, НАТО, Черное море, контроль
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