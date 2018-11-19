Падающая нефть больно ударила по России: уже в декабре Путина ждет неприятный "сюрприз"

19.11.2018 19:48

​Европейские аналитики "Райффайзенбанка" сообщили еще одну неприятную новость для россиян - стало известно, согласно прогнозу, уже в течение ближайшего месяца курс доллара может пробить психологическую отметку в 70 рублей даже при ценах на нефть в 70 долларов за баррель.

Об этом сообщают российские информационные агентства, цитируя заявление аналитиков австрийского банка Райффайзен. Согласно опубликованному обзору ключевым параметром наполнения российского бюджета является продажа нефти, стоимость которой сильно упала в течение ноября.

При этом нынешняя стоимость не позволит провести России выплаты по внешнему долгу в сумме 14,3 миллиарда долларов, что и вызовет удар по курсу рубля. Эксперты банка также отметили, что сальдо счета текущих операций в октябре составило 12,1 миллиарда долларов, в то время, как вывод капитала из России в том же месяце достиг рекордного уровня и превысил 10 миллиардов долларов - валюта продолжает выводиться из России ускоренными темпами.

Еще одним тяжелым фактором ослабления курса рубля является ожидание санкций.



Источник: www.dialog.ua