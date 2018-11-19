- На военном полигоне под Ровно прогремел взрыв20:39
- "Украина может остаться без водоснабжения", - Укрводоканалэкология сообщила тревожные новости19:43
- Где воевал этот усиленный батальон? Более 700 прокуроров получили статус участников АТО18:13
- Стало известно, на сколько увеличится госбюджет после повышения цены на газ17:45
- Украина вымирает: смертность вдвое превысила рождаемость17:20
- До -11 и сильный ветер: стало известно, в какие регионы Украины вот-вот придет зима17:03
- В бюджет заложены неадекватные средства на поддержку переселенцев16:22
- Стало известно, за что Бойко и Левочкина исключили из «Оппозиционного блока»14:34
- Украинский танцор будет защищать Путина12:09
- Росія "склепала" ще дві справи проти українських військових11:44
"Просто орки напились", - как боевики "ДНР" взорвали девять своих же танков в Торезе, громкие детали глупого ЧП
Пьяные участники бандформирований "ДНР" подорвали в оккупированном Торезе девять собственных танков, а СМИ врут об "утилизации боеприпасов".
В воскресенье, 18 ноября, в оккупированном городе Чистяково, который раньше назывался Торезом, боевики "ДНР" уничтожили собственные танки, передает "Диалог.UA". Известно, что сепаратистские СМИ оправдывали взрывы в городе некой "утилизацией боеприпасов".
Однако, как выяснилось позднее, повод для взрывов был совершенно иным. О причинах нашумевших взрывов на своей странице в Twitter сообщил блогер "Фашик Донецкий". "Многие, наверное, читали о том, что в оккупированном РФ Торезе сегодня были взрывы. Ватные СМИ написали, что это плановое уничтожение бк. На самом деле все не так. Просто орки напились. Просто решили пострелять.
И тупо угробили 9 танков и бк к ним. Хунта в шоке", – говорится в его сообщении. Также в комментариях пользователи в шутку предлагают высылать боевикам алкоголь, чтобы сэкономить на противотанковом оружии для ВСУ.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, Торез, танк, ДНР
- Оккупанты Донбасса осыпали Донецкое направление минами и подключили танк
- В оккупированном Чистяково произошло масштабное смертельное ДТП
- "Укроборонпром" продемонстрував можливості відновленого Т-64 (ВІДЕО)
- "Перезагрузка власти в Киеве и русская автономия", - командир "ДНР" из РФ рассказал об оставшемся варианте от России подорвать Украину изнутри
- Философия передовой на Донбассе: «Человек либо жив, либо мертв»
- Российские военные рассказали, как утюжили Донбасс танками и "Градами"
- Мы покажем вам "ад": наемники Донбасса собираются в РФ - угроза для Кремля начинает нарастать21:07
- В Луганске пьяный водитель въехал в дерево: есть пострадавшие20:11
- На Донбассе боевики уничтожили свой беспилотник и сожгли автомобиль офицера19:14
- Соцсети потрясены произошедшим на "инаугурации" Пушилина в Донецке: видео с Аксеновым из Крыма на сцене. ВИДЕО18:46
- В Мариуполе откроется музей под открытым небом «Обереги Украины»16:45
- В бюджет заложены неадекватные средства на поддержку переселенцев16:22
- Во время ипытаний оружия в ОРДЛО сгорело авто начальника разведки — ГУР Минобороны16:06
- Включение "ДНР" в состав России: Пушилин сделал скандальное заявление прямо во время "инаугурации" в Донецке15:42
- В Донецке боевики «ДНР» перекрыли центр города15:21
- В ОРЛО насмерть замерзла 63-летняя женщина14:57
- Мы покажем вам "ад": наемники Донбасса собираются в РФ - угроза для Кремля начинает нарастать21:07
- На военном полигоне под Ровно прогремел взрыв20:39
- В Луганске пьяный водитель въехал в дерево: есть пострадавшие20:11
- "Украина может остаться без водоснабжения", - Укрводоканалэкология сообщила тревожные новости19:43
- На Донбассе боевики уничтожили свой беспилотник и сожгли автомобиль офицера19:14
- Соцсети потрясены произошедшим на "инаугурации" Пушилина в Донецке: видео с Аксеновым из Крыма на сцене. ВИДЕО18:46
- Где воевал этот усиленный батальон? Более 700 прокуроров получили статус участников АТО18:13
- Стало известно, на сколько увеличится госбюджет после повышения цены на газ17:45
- Украина вымирает: смертность вдвое превысила рождаемость17:20
- До -11 и сильный ветер: стало известно, в какие регионы Украины вот-вот придет зима17:03
- Тамада, букет, авто: Сколько стоит пожениться в Мариуполе10:11
- Что нельзя делать в церковные праздники19:00
- Названо одно из самых полезных лакомств для кишечника18:02
- Где дают кредит без работы17:23
- Этот напиток лучше всего подходит для холодного времени года14:50
- Важные годы в жизни каждого знака зодиака09:15
- Медики назвали самое полезное время для пробуждения07:01
- Какие знаки Зодиака настоящие исчадия ада19:34
- Что должно быть на новогоднем столе-201918:19
- Новый год без Оливье? Сколько сейчас стоит приготовить популярное блюдо17:43
- Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября 2018 года
- Не пускать в "Л/ДНР" даже свет и воду: в США хотят закрыть "границу", спровоцировав бунт против оккупантов РФ
- Стало известно, какой «оклад» получает из «бюджета республики» вдова Захарченко
- «Расстреливают репрессированных?». Дончане сообщают о стрельбе в Калининском районе
- Як сніг "засипав" "націоналізовану" "Донбас Арену" в окупованому Донецьку
- Стало известно о страшных пытках и мучениях людей на КПВВ НВФ под Марьинкой
- Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина
- Под Торезом перекрыта трасса. Взрывы продолжаются
- В Украине будет создана новая база переселенцев
- Замерзающие жители Луганска боевикам: "Не говорите нам теперь о "плохой" Украине, она над нами так не издевалась"