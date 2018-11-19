Тарифы на отопление в Украине взлетят: кто заплатит на 72% больше

19.11.2018 07:30

Наступивший отопительный сезон для многих украинцев может стать очень дорогим, так как после повышения цен на газ, значительно вырастут тарифы и на тепло.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Как сообщается, в Одессе, отвечающее за отопление предприятие, хочет повысить тарифы на отопление для квартир без счетчиков на 72%. У тех, у кого в квартире установлен счетчик, тариф повысится на 54%. На общественных слушаниях коммунальное предприятие обосновало такое повышение тем, что газ подорожал на 23%, стоимость воды увеличилась более чем в 2 раза, а заработные платы выросли в 1,9 раза.



На 72% тарифы за отопление поднимутся только в Одессе. В Харькове ожидается повышение на 17,9%, а в Киеве на 21,1%.