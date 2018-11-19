Терпение лопнуло: жители Закарпатья выходят на масштабную акцию протеста

19.11.2018 15:10

В трех местах Закарпатской области в понедельник, 19 ноября, стартовала мирная акция протеста. О целях акции рассказал в Facebook глава общественной организации Доста Закарпаття Павло Павлов, передает Корреспондент.

В частности, акция проходит на перевале в Нижних Воротах трассы Киев-Чоп, в городе Рахов и селе Дубрыничи. Все эти места выбраны не просто так, из них проходят основные трассы, ведущие в Закарпатье.

Как рассказал Павлов, людей беспокоит как криминальная ситуация в Закарпатье, так цена на бензин, растаможка автомобилей, плохие дороги и прочее.

Люди также требуют встречи с начальником областного лесного управления, руководителем облавтодора и другими чиновниками.

"Мы вас просим прийти сюда для диалога, есть два часа, мы будем здесь собираться и ждать. Мы хотим услышать от вас ответы", - заявил Павлов, и пригласил всех остальных присоединяться.

На место акции в Нижних Воротах прибыла полиция.